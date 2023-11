Los audios de las coimas y Sanhattan: se desata una pugna por el control de Grupo Patio

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (o lunes)! Paliza libertaria en Argentina: el enojo con la política hizo que el cambio le ganara al miedo y Javier Milei será el próximo presidente argentino. No debería ser tanta sorpresa. Lo ilógico habría sido que el ministro de Economía de un país con 140% de inflación y con 4 de cada 10 argentinos en la pobreza hubiese ganado.

Habiendo dicho eso, creo que hay una lección para Chile: el triunfo de un extremista como Milei es el fracaso de la política. Ni el peronismo y sus diferentes versiones, ni los 4 años del macrismo, han logrado revertir una decadencia económica y social de más de 50 años. La política tradicional no ha dado el ancho y la gente se hartó. Acá no estamos muy lejos.

En esta edición de El Semanal: los audios de las coimas tienen a la política y al mundo empresarial en vilo. Su publicación gatilló investigaciones de la Fiscalía, del SII y del regulador del mercado financiero, y sus implicancias están aún por verse. El golpe más fuerte es a las ya dañadas confianzas en la institucionalidad económica y democrática.

La más inmediata la veremos este lunes en dos reuniones de directorios extraordinarias: la del Grupo Patio, donde ahora está desatada una guerra interna para quedarse con el 22% de la familia Jalaff; la otra es la asamblea extraordinaria del “fondo corneta”, que es el que armó LarrainVial para ayudar a Antonio Jalaff a salir de una crisis financiera.

Además, la economía vuelve a crecer en el tercer trimestre gracias a la minería y la energía; el desafío geopolítico para Chile y su política del litio; la advertencia de SQM; los problemas de Codelco en Chile; el PowerPoint con el que los hermanos Sauer y Factop trataron de chamullar al mercado; los problemas de Marcel con el Presupuesto; la amenaza de Musk; y arranca la cuenta regresiva para la apertura de un serio debate sobe la concentración económica.

1

LA BATALLA POR EL GRUPO PATIO

La foto es de hace hace 8 meses y muestra a Andrés Solari –presidente de Patio en representación de la familia Elberg–, Paola Luksic y Álvaro Jalaff firmando un aumento de capital del Grupo Patio, en que el family office de Paola Luksic alcanzó una participación del 16,66% en la compañía y en el que su hermana Gabriela entró con un 5,22%. Eran otros tiempos.

Quién controla Patio. La operación de US$ 78 millones dejó a los Jalaff con el 21%, a los Luksic/Lería con el 22 y a Elberg con un porcentaje similar. A ellos se suman la familia Khamis, con cerca de 8%; los Abumohor, con 7%; y Franco Mellafe Angelini, con cerca de un 3%, quien ingresó el año pasado al grupo. Y aunque los Jalaff tienen indirectamente cerca del 21% de las acciones, se estima que controlan vehículos de inversión que tienen poco más de 40%, gracias a pactos con los Abumohor y los Khamis.

Los audios de las coimas quebraron a los socios y ahora hay una batalla desatada para quedarse con la empresa. Esa batalla quedará al desnudo esta mañana de lunes, cuando los accionistas voten el aumento de capital de US$ 62 millones que se anunció hace unas semanas. El voto se adelantó en una reunión extraordinaria del directorio en la que se evaluaron los daños generados por los audios.

Los problemas de la familia Jalaff hacen muy complicado que puedan participar en el aumento de capital y, ahora, la batalla es quién se queda con su 22%. En El Mercurio del domingo quedó claro que los Luksic/Lería quieren comprar y serían los más hambrientos. Elberg también está muy interesado, pero quieren comprar barato. Los Jalaff tienen otros planes. Cercanos a ellos dicen que hay mucho interés de afuera y que vender a los actuales socios no es la única opción. Hay interés de afuera y “por buenas lucas”, señalan.

El último aumento de capital valorizó a Patio en US$ 700 millones, pero en el mercado creen que con suerte ahora vale entre US$ 450 millones y US$ 500 millones. Eso hace que el 22% de los Jalaff tenga un valor de alrededor de US$ 100 millones. En el mercado no hay dos miradas: Patio es un gran negocio, bien administrado y con buenos activos. Los problemas de los Jalaff no deberían afectar el precio.

Los Jalaff son los fundadores del holding inmobiliario. Este administra 158 activos inmobiliarios en 5 países y gestiona inmuebles por US$ 3.200 millones.

Durante el fin de semana, el Grupo Patio marcó distancia de una supuesta relación con los problemas de los hermanos Jalaff, los hermanos Sauer y Factop, el factoring en el corazón del escándalo. El directorio hizo una declaración en la que aclaran que el grupo y sus filiales "no han tenido participación en las operaciones de facturas que se investigan en el 'caso Factop'".

2

EL “FONDO CORNETA” TAMBIÉN EN LA MIRA

La emergencia del “fondo corneta“. Es como llaman en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y en el mercado al fondo de $ 14.000 millones que armó LarrainVial para reestructurar las deudas de Antonio Jalaff, que se pagaría con los dividendos de su participación en Patio.

Este lunes, el fondo de LV Capital Estructurado que fondeo a Toño Jalaff citó a una asamblea extraordinaria. El aportante más grande del fondo es STF Capital Corredores (la corredora multada y suspendida de los hermanos Sauer, con el 28.13%) y el segundo mayor aportante es otro factoring con historias polémicas: Nuevo Capital, que controla Latam Trade. Tiene el 25.99% del “fondo corneta”. Una fuente que conoce de cerca la trama dice, con un toque de ironía, que “será una reunión interesante”.

Hay cuestionamientos al rol de Factop y STF en este fondo y el fondo factura de LarrainVial. Algunos acreedores de los Sauer acusan a LarrainVial de haber sido facilitador del esquema para ayudar a sus socios de Patio, los Jalaff. Eso sí, la firma es una de las mayores acreedoras de Factop y sus socios, y ha sida agresiva en perseguirlos y gatillar garantías.

Durante el fin de semana, LarrainVial reconoció que está revisando los fondos en cuestión. Algunos socios de la firma dicen encontrarse molestos por estar nuevamente salpicados por un escándalo y critican abiertamente algunas de las decisiones que se tomaron, más allá del buen negocio que ha sido la relación con Patio.

3

LITIO, GEOPOLÍTICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Qué pasó. Esta semana SQM advirtió que la sobreoferta va a seguir presionando los precios del litio y reportó una caída en las utilidades para el tercer trimestre bastante por encima de lo que anticipaba el mercado (34%). Atribuyó la caída de los precios de este año a un exceso de inventario, particularmente en Asia, así como a la entrada de nuevos suministros. Los ingresos por litio cayeron 10%.

Y el CEO Ricardo Ramos advirtió que esas presiones “podrían seguir teniendo un impacto negativo en los precios del litio en el corto plazo”. Eso sí, SQM aún prevé un aumento en la demanda del 20% por la revolución de autos eléctricos y la transición energética. Y todavía más importante, a septiembre aportó US$ 2.400 millones al fisco. Las acciones fueron las que más cayeron en la bolsa chilena la semana pasada.

También la semana pasada la influyente consultora Gemines publicó un extenso informe acerca de los desafíos geopolíticos para Chile a la hora de explotar el litio. Advierte que la iniciativa de la Casa Blanca (Inflation Reduction Act) tiene implicancias relevantes que pueden afectar a Chile en su calidad de productor importante de litio y cobre.

Acto de cuerda floja. El documento concluye que Chile debe evaluar su estrategia de desarrollo de la producción de minerales estratégicos como el cobre y el litio, “teniendo en mente que sus dos principales socios comerciales son rivales en todos los ámbitos y lo mejor para el país es mantener una relación equilibrada con ambos y que no deje espacio para que alguno de ellos concluya que Chile está tomando partido por uno de ellos”.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL CHAMULLO DE LOS SAUER

Este infografía es parte del PowerPoint con que los hermanos Sauer –en el ojo de la tormenta por los audios de las coimas de Hermosilla– salían al mercado a través de su ahora suspendida corredora, STF, a tratar de levantar financiamiento para Factop, su cuestionado factoring. Ahí prometen aumentar utilidades en un 30%.

Vendiendo la pomada. La operación se negociaba en 2022 y los hermanos buscaban levantar $1.500 millones para Factop. Prometían que el factoring tenía la “capacidad comercial para colocar mensualmente CLP 5.500 MM, (100% en MIPYME) en Factoring de Facturas, lo que hace posible usar los fondos que se solicitan en el segmento MIPYME en 2 meses”. Y aseguran que los $1.500 millones se pueden colocar en su totalidad en 1 mes.

Además, aseguran tener cuatro comités que tienen como objetivo la supervisión de los diferentes procesos dentro del factoring, incluyendo procesos de crédito, comercial, normalización & cobranza y de apalancamiento. Bueno, parece que esos procesos no funcionaron tan bien.

5

REDES, LO MEJOR DE LA SEMANA

Elon Musk @elonmusk anunció que este lunes presentará una “demanda termonuclear” ante la Justicia contra Media Matters, una ONG progresista que lo acusó de haber comentado positivamente un posteo antisemita en su red social X (antes llamada Twitter).

El fundador de Tesla, Space X y que este año pagó US$ 44.000 millones por Twitter, se metió en el centro de una tormenta por el posteo antisemita en su red social. Empresas como Apple, IBM y Disney están entre las grandes compañías que anunciaron que suspenden sus pautas publicitarias en la plataforma. Veremos qué pasa el lunes.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Se le pone cuesta arriba en el Congreso el Presupuesto 2024 al ministro Mario Marcel. La semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley en general, pero rechazó la norma que autoriza al Gobierno a endeudarse. Marcel advirtió que esto pone en peligro la estabilidad financiera de Chile.

Al Gobierno ya lo habían forzado a bajar el techo de deuda. Originalmente, el Presupuesto autorizaba al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 19.500 millones por concepto de endeudamiento. Además, se autoriza otro monto de US$ 1.500 millones, sumando en total US$ 21.000 millones. La oposición forzó a Hacienda a bajar el techo a US$ 16.500 millones en total. A pesar de eso, el ministro Marcel no pudo lograr los votos y tendrá que apostar al Senado.

Hacienda advierte que el voto podría tener consecuencias a largo plazo para las finanzas públicas.

Codelco y el problema con China. Esta semana el presidente de la minera estatal, Máximo Pacheco, advirtió que China está produciendo cada vez más cobre y eso está golpeando las ventas de la minera estatal. Codelco tuvo que reducir la prima que les cobra a los chinos en un 36%. Este año las exportaciones de cobre chileno al gigante asiático serán las más bajas desde 2008. Bloomberg informó que las ventas a Asia pasarán a representar el 40% del negocio de Codelco, en comparación con el 47% en 2022 y 60% hace 10 años.

Lo advertí la semana pasada: se le acabó la fiesta a la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), el activo más rentable del Grupo Luksic en los últimos años. Las ganancias en los primeros 9 meses del año se desplomaron en más de 90%, de US$ 4.337,0 millones a US$ 257 millones. El año pasado, Vapores representó más del 80% de las utilidades de Quiñenco, el holding de la familia que agrupa a Banco Chile, CCU, Nexans, Vapores y el resto de las empresas NO mineras.

La semana pasada, Hapag-Lloyd – naviera en que CSAV tiene el 30% de propiedad – informó que las utilidades cayeron en un 77% respecto de igual período de 2022 y, por ende, Vapores siente el impacto.

La naviera de los Luksic dice que el resultado se explica por "un fuerte cambio en las condiciones de mercado, con una demanda debilitada y tarifas significativamente más bajas, a lo que se suma la alta base de comparación que supone el extraordinario 2022 que vivió la compañía". Agrega que también hubo un importante gasto por impuestos por US$ 698,2 millones, dado por los dividendos repatriados desde Alemania que totalizaron US$ 2.437,1 millones.

– El consejero del Banco Central con más millas de pasajero frecuente ya tiene nueva pega. Se trata del vicepresidente del banco, Pablo García, que a fin de año termina sus 10 años como consejero y que estaba buscando trabajo hace meses. Tenía varias ofertas, pero se decidió por la Escuela de Negocios UAI. Arranca en enero.

García es uno de los economistas más reconocidos de América Latina y se especulaba que sería tentado por un organismo internacional. Anteriormente, se desempeñó como director ejecutivo por la Silla del Cono Sur del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde además presidió el Comité de Ética del Directorio y fue miembro del Comité de Evaluación Interna.

7

AGENDA DE LA SEMANA: TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC

Arranca la cuenta regresiva para la apertura de un serio debate sobe la concentración económica. A partir de este martes comienza a correr el plazo de 30 días que dio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al Banco Central de Chile, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, para que aporten antecedentes acerca del nivel de concentración económica en Chile.

Es que este martes Conadecus publicará en el Diario Oficial la resolución del TDLC que da inicio al expediente de recomendación normativa y, desde esa fecha, corre el plazo para que cualquier interesado se haga parte y aporte antecedentes.

Conadecus solicitó al TDLC proponer al Gobierno la presentación de un proyecto de "Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada". La decisión de acoger a tramitación la presentación de Conadecus abrió la puerta, por primera vez, para dividir a los grandes grupos económicos. Hay varias instituciones, centros de estudios y académicos que están evaluando hacerse parte del caso y aportar su mirada sobre la concentración económica en Chile. Es raro que el CEP o Libertad y Desarrollo, por ejemplo, no hayan dicho nada hasta ahora.

La economía volvió a crecer en tercer trimestre. Esta mañana el Banco Central informó que el PIB anotó un crecimiento anual de 0,6% gracias a la minería y la energía. La mala noticia es que la inversión y el consumo siguió cayendo. Comparado con el trimestre previo, la actividad aumentó 0,3%.

El miércoles tendremos la minuta de la Reunión de Política Financiera de noviembre y, el jueves, el Informe de Mercado de Derivados Financieros, correspondiente a octubre; además, la serie Mensual de Datos Bancarios y el Informe Mensual de Estadísticas del Mercado de Derivados y Spot.

También el jueves, Enel organiza el Capital Markets Day, donde la nueva administración del gigante italiano presentará su estrategia global para los próximos dos años y se podrían anunciar cambios para el negocio en Chile.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: NUEVA ECONOMÍA

Mi recomendación de hoy viene de un boletín de The New York Times que habla sobre el intenso debate que está generando una publicación de la economista norteamericana Felicia Wong, presidenta del Roosevelt Institute, que afirma que Occidente ya está implementando políticas económicas que reflejan una Nueva Economía que se aleja del neoliberalismo duro.

¿Las razones? Wong dice que la versión del capitalismo que estamos viviendo desde 1960 generó promesas incumplidas. El boletín del New York Times dice que, a partir de la década de 1980, “Estados Unidos avanzó hacia una política económica que se describe de diversas maneras como laissez-faire, neoliberal o favorable al mercado. Implicaba impuestos mucho más bajos para los ricos, menos regulación de los negocios, una expansión del comercio global, una represión contra los sindicatos y la aceptación de corporaciones muy grandes”.

"Los ingresos del 90 por ciento inferior de los trabajadores, clasificados según sus ingresos, han ido a la zaga del crecimiento económico y la desigualdad de la riqueza se ha disparado". Wong destaca que ahora volvió a discutirse la implementación de políticas industriales, inversión estatal en infraestructura y el rol que debe tener el Estado en la economía.

