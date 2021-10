Se da inicio al esperado debate presidencial a poco más de un mes de la crucial elección

Eduardo Artés, Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, Yasna Provoste, Sebastián Sichel y José Antonio Kast se ven las caras en un nuevo debate presidencial, de cara a las elecciones de noviembre.

Las temáticas a tratar durante el debate son tres: gobernabilidad, programa económico e inmigración y agenda social. Cada candidato tendrá un minuto y medio para responder a las preguntas de los periodistas, Juan Manuel Astorga, Matías del Río y Mónica Pérez, y 12 minutos de debate libre.

De acuerdo al sorteo realizado en dependencias de Televisión Nacional de Chile, fue el candidato del PRO, en su estreno en los debates junto a los ganadores de la primaria legal, quien abrió las intervenciones en el encuentro organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y que transmite Canal 13, TVN y Mega.

Tras la intervención de ME-O fue el turno de Eduardo Artés, la carta de Unión Patriótica; José Antonio Kast (Partido Republicano); Sebastián Sichel (Chile Podemos Más); Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social).

En el encuentro presidencial no estuvo presente el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien aún se encuentra en Estados Unidos.

El debate tiene como telón de fondo el reciente escándalo de los Papeles de Pandora que involucra al Presidente Sebastián Piñera y a su familia en la venta del proyecto minero Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

En Twitter el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric dijo en la previa estar preparándose para el debate "y esperando que este también sea con altura de miras. Es importante empoderar al pueblo y distribuir el poder de manera justa para que l@s ambicios@s de siempre no se sigan llenando los bolsillos".

Por su parte, Sebastián Sichel señaló que "hoy debatiremos sobre el tipo de liderazgo que necesita el país para enfrentar el cambio climático, el cambio social y el cambio tecnológico. Necesitamos una visión de futuro, sin polarización para apoyar a las familias y las pymes de Chile".

"A horas de un nuevo #DebatePresidencial, mi afecto para todas y todos los adherentes que este fin de semana largo estuvieron en calles, plazas y ferias de todo Chile haciendo crecer nuestra campaña. ¡Muchas gracias!", manifestó en la misma red social la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

En tanto el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami fue enfático en que "esta noche hay debate mientras esta semana se discute el cuarto retiro del 10%. Imagino que ningún candidato o candidata de oposición estará por dilatar el debate y ponerle letra chica".

"Vamos a ser muy audaces en las propuestas, muy respetuosos del debate y muy estrictos y exigentes con Sichel, que ya ha gobernado cuatro veces, lleva cuatro Gobiernos y nos quiere decir que es el cambio", aseguró ME-O.

José Antonio Kast hizo lo suyo y con un video donde asegura que "dejará los guantes de boxeo en la casa" tuiteó: "Ya estamos listos! Nos vemos a las 22:30".

Eduardo Artés (UPA) confirmó que nuevamente se dirigirá hacia el público y que sus planteamientos "nacen de las demandas populares en elementos concretos, inmediatos y también de la perspectiva de lo que es la transformación y refundación de Chile; una perspectiva de superación social".

Primer minuto de cara a la ciudadanía

El primer comentario fue de ME-O, quien se declaró como un candidato con cicatrices pero sin tatuajes: "Estamos aquí por cuarta vez porque entendemos que hay que ser tenaz para detener el abuso de las AFP y perseverante para lograr una economía justa. No soy nuevo, he tenido cicatrices no tatuajes. En Chile está desbordada la policía y el sistema de Salud. No tengo dudas que arreglar todo esto es perfectamente posible y les pido que confíen".

Eduardo Artés dedicó su minuto a Denisse Cortés, fallecida durante una manifestación este domingo, y "a las víctimas de la represión y la dictadura de Piñera". El profesor se quedó en silencio y con el puño izquierdo en alto. Per tras ser interrumpido por el periodista Matías Del Río, Artés señaló: "Destitución de Piñera y cárcel para él y para todos los que han metido las manos en corrupción". Además pidió "no a la militarización de La Araucanía".

Con un guiño al mundo evangélico José Antonio Kast agradeció a "dios" y a su familia "y a miles de personas que me ayudan día a día". El líder del Partido Republicano advirtió que "vienen tiempos difíciles, no va a ser fácil, y decirles que le vana a hacer promesas que no van a cumplir y otros van a plantear proyectos que dañan a la patria". JAK sentenció que "recuperemos Chile. Queremos un Chile mejor y para todos".

El abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel recalcó que "esta es la elección más importante de este siglo y tenemos que recuperar el orden, parar la delincuencia y resolver conflictos en Paz". El exministro de Desarrollo Social añadió que "he luchado para escapar de la violencia y si estoy aquí es para que el gobierno haga mejor su trabajo. Defender a quienes nos cuidan y nos protegen, profesores, carabineros, mujeres ,y no a quienes los agreden o los ofenden. Hemos llegado aquí porque queremos ponerte a ti en el centro y estimular al que se esfuerza. Tener un mejor país, sé que se puede".

Gabriel Boric utilizó su minuto para solidarizar con la familia de Denisse Cortés y planteó que la investigación sea "profunda, rápida y que por ningún motivo se instale la impunidad tanto en su caso como en las violaciones a los DDHH que hemos visto". El diputado también repasó la investigación contra el Presidente Piñera y el caso de políticos presos por corrupción. "Chile ha cambiado, tenemos esperanza, pero hay quienes se han resistido al cambio. Pero el cambio es posible con las propuestas que voy a presentar hoy día".

Finalmente Yasna Provoste extendió su solidaridad a las víctimas de femicidio y a aquellas que perdieron la vida ejerciendo su derecho a la protesta. "Basta que la cuenta la paguen los más vulnerables y las clases medias", fustigó. La senadora DC anunció que pagará la deuda historia de los profesores y terminará con campamentos mediante 400mil viviendas con energía solar, además de proponer cerrar más temprano el gran comercio "para que miles de trabajadores abracen a sus hijos antes que termine el día".