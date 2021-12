"No nos robarán la esperanza": más de 400 integrantes de comunidades y organizaciones católicas entregan su apoyo a candidatura de Boric

“No nos robarán la esperanza”. Así se titula una carta firmada por más de 400 cristianas y cristianos, de comunidades de base, movimientos y congregaciones religiosas (en su gran mayoría católicos, pero también hay gente de otras Iglesias firmando), quienes manifestaron su apoyo a la candidatura de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

"Como miembros de diversas comunidades católicas, a lo largo de todo nuestro país, nos hemos organizado para manifestar nuestro deseo de Unidad y Paz que son fruto de la Verdad y la Justicia. Lo que nos mueve, y más aún en este tiempo de Adviento que comienza, es la esperanza. La esperanza en un país de hermanos y hermanas, la esperanza en la posibilidad de generar una sociedad cada vez más inclusiva, dialogante, compasiva y cargada de bondad, que se verifique en un sistema tributario más equitativo y que disminuya tantos privilegios de los más ricos y poderosos de nuestro país", dice en la carta.

"Sabemos que los valores y principios éticos que nos mueve no se transforman fácilmente en estructuras sociopolíticas ni en programas de Gobierno. El Evangelio de Jesús y el espíritu de las bienaventuranzas apuntan a un horizonte que moviliza nuestra vida ética, nuestras acciones y espiritualidad. En ese sentido, es un camino que se construye entre todos y todas. Desde lo pequeño y cotidiano", agregan.

Por tal motivo, los firmantes aseguran que "no es posible callar en estos momentos que vivimos como país. No es posible mirar la realidad desde el balcón de la neutralidad. Por eso queremos públicamente manifestar nuestra adhesión al proyecto colectivo dialogante abierto feminista ecológico y territorial expresado en la candidatura de Gabriel Boric".

"Nos duele que el apelativo de Cristiano pretenda ser apropiado por un programa y una candidatura que, según lo que entendemos, dista tanto del proyecto del Reino anunciado por Jesús de Nazaret. Eso nos mueve aún con más fuerza, a elevar una palabra profética y esperanzadora".

"Chile, su pueblo, sus familias, sus niños y niñas merecen más. Merecen amor y no odio, merecen dignidad humana y no competencia neoliberal. Merecen respeto a los derechos humanos y no negacionismo. Merecen un medio ambiente libre de contaminación y no la explotación de la naturaleza y sus especies. Merecen inclusión y respeto a la diversidad y no discriminación. En definitiva, merecen belleza, fiesta y alegría", cierran.