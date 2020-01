Sushi de playa, la nueva apuesta de Casa Las Cujas y cerveza Corona

El sushi llegó en gloria y majestad a Cachagua y Casa Las Cujas con una carta de pescados y mariscos frescos traídos desde las caletas norteñas que han sido muy bien recibidos por quienes visitan este exitoso lugar de la costa chilena.

Desde hace unos años que Casa Las Cujas en Cachagua, región de Valparaíso, se ha transformado en un punto de encuentro de los veraneantes, ya sea para jóvenes y para los no tanto.

El lugar ha adquirido un sello particular no solo porque promueve la gastronomía chilena, la música y a diseñadores de vestuario independientes si no porque se ha convertido en una plataforma para impulsar a nuevos chefs, bandas de música, DJs, proyectos sociales y emprendedores.

Temporada 2020

Entre las novedades está el lanzamiento de nuevas colecciones de tiendas del bazar La Trapa, La Tienda Carolina y Froens.

A nivel gastronómico, la propuesta se basa en invitar cada verano a distintos cocineros nacionales, con amplia proyección. En 2019 la cocina estuvo a cargo del chef chileno Andrés Vallarino, reconocido por su trabajo con los embutidos artesanales y, desde hace dos años, por su investigación en las principales caletas de Chile, que ha contribuido a mejorar la gestión de pescadores artesanales y la sustentabilidad de los recursos marinos.

Para este verano la propuesta está centrada nuevamente en los productos del mar y sus exclusivas preparaciones tendrán los toques del chef invitado Matías Arteaga, famosos por su cocina clandestina y por haber trabajado con Francis Mallmann.

Los fines de semana sorprenderán a los asistentes con espectáculos en vivo, los viernes los protagonistas serán los Djs invitados, Cleo, Mille, Jose Díaz, Sebastián León, entre otros y los sábados se entregará el escenario a diversas bandas de música unplugged, nacionales e internaciones como Colibrí Waves, Capitol, De Copas, Vitrola Folks, Max Zegers y Sergio Lagos.

En la línea de los proyectos sociales, el cuidado de los recursos marinos se ha convertido en una prioridad y por segundo año promoverán un programa de limpieza del fondo marino en las principales caletas del litoral central, comenzando por Maitencillo.