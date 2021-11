Autos nuevos vs. usados: qué comprar en pandemia  

La situación mundial en materia de autos, cambió drásticamente por los efectos derivados de la pandemia, que aún sigue golpeando a la industria automotriz. Esta inestabilidad, se traduce en una explosiva demanda que altera la producción de vehículos nuevos, que actualmente escasean por falta de stock y de chips.

Bajo este panorama, las personas se han volcado a comprar autos usados que en muchos casos resulta una opción rápida y conveniente, pese a los altos precios que han registrado los vehículos de segunda mano. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estas opciones?, el gerente comercial de OLX Autos, Marco Zúñiga, entrega una visión sobre los factores que se deben considerar a la hora de tomar una u otra opción.

Desventajas de comprar un auto nuevo

Tiempo de espera: De acuerdo a lo que señala Marco Zúñiga, este es uno de los principales problemas que ha tenido la industria para vender autos nuevos, ya que en algunos casos estos tienen un tiempo de demora en la entrega de hasta 12 meses.

Ventas atadas: Producto de la escasez de estos vehículos en el país, hay varias automotoras que condicionan la venta de un auto nuevo a que el consumidor adquiera un crédito automotriz con ellos, o dejar el auto en parte de pago. Este punto, es una mala práctica denunciada frecuentemente por los clientes, e infringe la Ley del Consumidor.

Debe pagar un IVA de 19%: Al comprar un auto nuevo se debe pagar un IVA de 19%, el que automáticamente se pierde al salir del concesionario.

Depreciación del valor del auto: Si se reserva un auto hoy, esto no garantiza necesariamente que será el mismo precio a la fecha de entrega, dado que estos plazos se han extendido producto de las restricciones sanitarias, y el transporte de autos de un continente a otro se ha visto mermado por esta razón.

Ventajas de comprar un auto usado

Disponibilidad inmediata: En el caso de la empresa, hay más de 600 autos en stock para elegir variedad en modelos y marcas, por lo tanto, si las personas buscan un auto para trabajar o como medio de transporte, de seguro encontrará una opción que se acomode a sus necesidades, logrando una entrega inmediata, sin largas esperas que hoy existen en la mayoría de las automotoras de autos nuevos.

Documentos al día: Los autos usados ya vienen con los papeles al día y pagados, incluida la revisión técnica y permiso de circulación hasta el año siguiente, situación distinta al auto nuevo, que el comprador tendrá que hacerse cargo de esos trámites y gastos.

Garantías de cambio: Hay compraventas de autos usados que ofrecen garantías en caso de que al cliente no le guste el automóvil. Algunas también ofrecen este servicio si es que el vehículo presenta defectos o problemas en un plazo de 30 días. Además, si al comprador no le gustó el vehículo o no era lo que esperaba, puede devolverlo en un plazo de 7 días.

Revisión e inspección de calidad: Una exhaustiva revisión a un auto usado, es fundamental a la hora de comprarlo, ya que se puede saber cuáles son las condiciones reales del vehículo que se adquiere. De acuerdo a Zúñiga, la revisión que disponen en esta plataforma, es de 240 puntos, un elemento diferenciador en relación a otras compraventas.