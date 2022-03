Lollapalooza Chile: todo lo que necesitas conocer para la décima edición del festival

Una serie de medidas serán implementadas para entregar una experiencia grata a los asistentes y al entorno para la décima edición de Lollapalooza Chile, que se realizará del 18 al 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Sube tu Pase de Movilidad Vigente: la única forma de entrar es con tu pulsera y pase de movilidad pre chequeado en Punto Ticket. En los accesos se chequeará la pulsera, cédula de identidad y uso de mascarilla. No podrán ingresar al parque si el Pase de Movilidad por cualquier razón, está inhabilitado o bloqueado al momento del ingreso.

Los plazos para subir el Pase de Movilidad

Pases diarios:

Si vas el viernes 18 marzo, plazo hasta el miércoles 16 de a las 23:59 horas.

Si vas el sábado 19 marzo, plazo hasta el jueves 17 a las 23:59 horas.

Si vas el domingo 20 marzo, plazo hasta el viernes 18 a las 23:59 horas.

Pases tres días:

Tienes plazo hasta el miércoles 16 de marzo a las 23:59 horas.

Si vas con un menor de edad.

· Menores de 12 años en adelante pueden subir su Pase de Movilidad.

· Menores hasta 11 años, solo el adulto que lo acompaña debe hacerlo.

Si vienes del Extranjero:

Dirígete al Will Call ubicado en acceso Las Américas para retirar tu pulsera y luego acércate al carril exclusivo para la validación del pase de movilidad homologado, dispuesto en los tres accesos al festival. Deberás tener tu Pase de Movilidad homologado impreso o en el teléfono que será validado por el personal de Punto Ticket.

Planifica tu viaje

Buscando promover el uso del transporte público en eventos de alta convocatoria, se ha dispuesto en conjunto con los operadores Metro y Red Bus el siguiente plan:

Metro reforzará el servicio y extenderá su operación en 10 estaciones específicas, hasta las 00:00 horas (paso del último tren y cierre de estación) durante los tres días.

Las 10 estaciones con extensión de servicio:

L6 Cerrillos – Franklin – Ñuñoa – Los Leones

L3 Los Libertadores – Hospitales U. de Chile – Irarrázaval – Ñuñoa – Plaza Egaña – F. Castillo Velasco

- La única estación de ingreso será Cerrillos L6, las otras 9 serán sólo para salir.

- La única estación de combinación al término del festival será Ñuñoa.

A la salida y para controlar los flujos de ingresos al finalizar el evento y antes de las 00:00 horas, puede que Estación Cerrillos haga cierres momentáneos para control de alto flujo de personas al interior de la estación. Esta medida se adopta para la seguridad de todas las personas.

El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) Para facilitar el acceso de los asistentes, durante el transcurso del evento y al término de la actividad, se diseñó un plan de reforzamiento del transporte público que operará durante los tres días del evento.

Red Metropolitana de Movilidad

Se realizarán salidas especiales de reforzamiento de servicios habituales, especialmente entre las 11:00 a 12:00h / 15:00 a 17:00h /18:00 a 20:00h durante los días sábado y domingo. Estos servicios son: 113 / 115 / 102 / 108

Para el término del evento se implementarán, entre las 23:00 a 0:30 hrs, recorridos adicionales para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares, durante los tres días del evento.

Estas salidas especiales se realizarán desde Lollapalooza – Parque Bicentenario en los paraderos PI1627, que queda cercana a Av. Pedro Aguirre Cerda con Las Américas y PI1624.

Cerrillos hasta:

113x - A Los Héroes

109Nx - A Plaza Italia

109x - A Renca

102x - A La Florida

108x - A Maipú

Recarga bip!

Para evitar contratiempos y demoras en los traslados, los asistentes podrán acceder a los sistemas de recarga de la Tarjeta bip! y hacer carga a través de la página web www.tarjetabip.cl o a través de la App Red Movilidad. Recuerda que si la carga la realizas la noche anterior no necesitarás activar la carga en un tótem. También está disponible la recarga automática a través de la aplicación oficial, de manera que puedes programar, en forma automática con tu cuenta bancaria o de crédito, la reposición del valor de los viajes realizados el día anterior, así nunca te quedarás sin saldo.

Monitores de Red Movilidad

En cada punto de información al interior del recinto, que están ubicados los accesos Av. Las Américas y Departamental 1 y 2, se encontrarán monitores de Red Movilidad informando a los usuarios sobre los medios de transporte público habilitados. Además, orientarán a los visitantes sobre las distintas alternativas de recarga de la tarjeta Bip! para evitar contratiempos especialmente a la salida del recinto.

Ingresos y salidas

El festival cuenta con tres accesos/salidas: Departamental 1 y 2 y Las Américas. Cada acceso cuenta con un número determinado de carriles de ingreso rápido.

Las puertas se abrirán a las 12:00 hrs.

El festival finaliza:

Viernes 23:00 hrs.

Sábado y domingo 22:30 hrs.

Queda prohibido salir y reingresar al recinto durante el mismo día a los portadores de pulseras de 1 día como de 3 días.

En acceso Las Américas estarán ubicados:

Boletería y Will Call

Retiro de Pulseras

Estacionamiento gratuito para 600 bicicletas. Se podrá solicitar asistencia en el Bicicletero al Team de Oxford que estará presente dando mantención gratuita a las bicicletas.

Estacionamientos:

Ingreso : 11:00 am

Cierre de Ingreso: 21:30 pm

Salida:todo el día sin posibilidad de reingreso

Cierre estacionamiento:23:30 hrs.

El acceso es por Caletera General Velásquez.

Estacionamientos agotados.

Se deberá presentar su e-ticket de estacionamiento al ingresar. (digital o impreso).

Sólo pueden ingresar al Estacionamiento público con pulsera, ticket o E-ticket.

Los estacionamientos contempla cupos preferentes para personas con movilidad reducida.

Cierre de calles

Avenida Departamental entre Avenida Pedro Aguirre Cerda y Autopista Central General

Velásquez (calzadas norte y sur).

Viernes 18: 10:00 am a 01:00 am

Jueves 19: 10:00 am a 01:00 am

Domingo 20: 10:00 am a 01:00 am

Plan de Seguridad

El plan contempla guardias de seguridad privada y supervisores, controles de accesos, primeros auxilios, control de incendios y dirección de operaciones. También un Centro de Monitoreo y Control con cámaras de última generación que incluye visión nocturna, en puntos estratégicos, operado por personal calificado y en coordinación con Carabineros.

En primeros auxilios el parque cuenta para público con cuatro Clínicas de Avanzada y dos de Asistencia Médica compuesto por paramédicos, médicos, traumatólogos, camilleros y ambulancias.

Entrada y control de seguridad: elementos permitidos y prohibidos

Para la seguridad de todos los que ingresan al festival, todos los usuarios están sujetos a un registro antes del ingreso. Para acelerar el proceso, se dispondrán carriles rápidos. os bolsos están restringidos a medidas medianas. El tamaño del bolso no puede exceder los 32 cm de alto x 30 cm de ancho x 12 cm de fondo (12 litros) y no debe tener más de un bolsillo o abertura. Mochilas y bolsos con múltiples bolsillos están prohibidos. Infórmate sobre los elementos permitidos y no permitidos en Lollapaloozacl.com

Para evitar situaciones de riesgos a los asistentes, la producción restringirá el acceso a personas que se encuentren bajo los efectos de alcohol y drogas.

Medidas sanitarias

El Parque Bicentenario de Cerrillos es un recinto de grandes dimensiones, con una superficie idónea, abierto, ventilado y con flujos adecuados para una correcta experiencia para el público.

El ingreso al festival es sólo para personas con Pase de Movilidad Habilitado pre chequeado en Punto Ticket. El uso de mascarilla (quirúrgica o KN95) es obligatorio tanto en espacios abiertos como cerrados (sólo puede retirarse para hidratación y alimentación). Durante el desarrollo del festival se realizarán fiscalizaciones sanitarias y la entrega gratuita de 135 mil mascarillas KN95 y 150 mil quirúrgicas.

En los accesos se revisará la pulsera, pase de movilidad, cédula de identidad y uso de mascarilla. No se permitirá ingresar al parque si el Pase de Movilidad, por cualquier razón, está inhabilitado o bloqueado.

Durante los tres días de festival, se hará refuerzo de la comunicación de medidas sanitarias a través de señalética, pantallas y booklet: mantener distancia, lavado o higienizado frecuente de manos, información sobre servicios higiénicos, dispensadores de alcohol gel y contenedores para desechar mascarillas.

El Parque Cerrillos estará abierto a la comunidad en general desde el viernes 11 hasta el miércoles 23 de marzo por Sector Laguna con acceso peatonal habilitado por Av. Los Cerrillos.