El cobre repunta y analistas prevén que el metal podría retomar los US$ 3 la libra en 2019

El cobre repuntó en la Bolsa de Metales de Londres, después de cerrar el lunes en su nivel más bajo desde septiembre. El desencadenante fue el cambio de ánimo en la bolsa de Estados Unidos el miércoles, en una semana festiva aquejada por preocupaciones sobre la disfunción en Washington y la perspectiva económica mundial.

Hoy, con un alza de 0,99% cerró la principal exportación de Chile, al transarse en US$ 2,71702 la libra, valor que se compara con los US$ 2,69048 del lunes y los US$ 2,71566 del viernes.

El cobre sigue su camino para una caída mensual, así como para el primer descenso anual desde 2015, ya que los inversores sopesan la guerra comercial y las preocupaciones por la demanda frente a algunas señales fundamentales positivas, tales como la disminución de reservas.

El índice LMEX de los seis principales metales básicos terminó el lunes en su nivel más bajo desde mediados de 2017. En la tensión entre Estados Unidos y China, hubo algunas noticias positivas, ya que se ha informado que representantes de Estados Unidos viajarán a Pekín en enero para mantener negociaciones a fin de acabar con el impasse.

Eso sí, los fundamentales para los metales siguen siendo positivos, dijo Wang Yue, analista de Shanghai East Asia Futures Co., por teléfono desde Shanghái, citando la disminución de los inventarios. Los metales están subiendo animados por el repunte de las acciones, así como la significativa ganancia en los precios del crudo, según Wang.

En China, el Gobierno del presidente Xi Jinping prometió apoyar el crecimiento para combatir una desaceleración con medidas como gasto en infraestructura y recortes fiscales. Citigroup Inc. ha dicho esta semana que el "lenguaje fuerte" de Pekín sobre la flexibilización fiscal y monetaria apoya su visión alcista sobre el cobre, el aluminio y el níquel.

Volvería a US$ 3 la libra en 2019

El cobre alcanzó su máximo valor de 2018 en junio, cuando la libra se cotizó en US$ 3,29, lejos de los US$ 2,69 en que cerró este lunes en la Bolsa de Metales de Londres. En lo que va del año, el precio retrocede 17,12%.

Había altas expectativas para este año y algunos pensaban que el metal rojo alcanzaría los US$ 4 por libra, los analistas afirman que ello se vio truncado por la guerra comercial.

2018 no fue como esperaban pero 2019 podría ser el año indicado. Según los expertos, si las conversaciones entre ambas potencias llegan a buen puerto podría haber un alza en el precio hacia los niveles en que lo vimos a principios de año.

Según consigna Economía y Negocios, el gerente de estudios de la Sonami, Álvaro Merino dice que "esperamos déficits para los años 2019-2020, los que se acentuarán en los siguientes dos años 2021-2022, lo que avizora precios del cobre más elevados. Por ello esperamos que la cotización del cobre del próximo año se sitúe en un rango entre US$ 2,95 y US$ 3,05 por libra".