Codelco analiza cierre de la Fundición Ventanas porque no sería “sustentable” económicamente

En Codelco sinceraron finalmente el escenario y asumieron que se encuentran analizando las alternativas para un potencial cierre de Fundición Ventanas, en la misma jornada en que los empleados de la división salieron a las calles de Quintero, cortando la ruta que une a la comuna con Puchuncaví, para manifestar su rechazo a esta opción.

La posibilidad de un eventual cierre fue abierta en una información publicada por El Mercurio el pasado 8 de octubre, en la que se relataba que el Presidente Sebastián Piñera habría informado de esta decisión al Ministro de Ciencias, Andrés Couve y a Maisa Rojas, quien encabeza el comité científico a cargo de la organización de la COP25, la cual se materializaría poco antes de la realización de la cumbre internacional programada entre los días 2 y 13 de diciembre.

Si bien el Gobierno evitó confirmar en primera instancia la información, recién esta jornada la cuprífera emitió un comunicado en donde asume que el potencial cierre de la fundición (no de la refinería) está siendo analizado por el directorio, asumiendo que la instalación enfrenta “complejos desafíos en términos ambientales y económicos”.

Pero la lectura detallada del comunicado revela que una variable clave que pesa en la determinación de la estatal es la necesidad de "cuidar la sustentabilidad del negocio”, como aseguró Juan Benavides, presidente del directorio de la Corporación.

El ejecutivo señaló que el cierre “debe ser un proceso planificado, que considere todas las variables necesarias para que sea ordenado, buscando minimizar los impactos, especialmente en los trabajadores y las comunidades aledañas; asegurando el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y cuidando la sustentabilidad del negocio. En todo caso, avanzar en una decisión de esta naturaleza requerirá de una modificación a la ley”.

No dan las cifras

Según Codelco, la operación ubicada en Quintero exhibe hoy el mejor estándar ambiental de su historia, con una inversión de US$160 millones en los últimos cinco años, sin embargo no es suficiente. “Las crecientes exigencias ambientales y económicas desafían su sustentabilidad”, sostiene la estatal.

“El mercado de las fundiciones a nivel mundial ha cambiado con la fuerte entrada de nuevas operaciones chinas que cuentan con alta tecnología y bajos precios de tratamiento. Las instalaciones antiguas y de baja escala de Ventanas son poco competitivas y no ofrecen mejores perspectivas en el mediano plazo, por lo que se proyecta que se mantengan las mismas pérdidas de los últimos años, en torno a los US$ 50 millones anuales”, indica.

“En el ámbito medioambiental, los esfuerzos desplegados por esa división y el estricto cumplimiento de la normativa, no son suficientes para satisfacer las crecientes exigencias en esta materia. En 2022 será necesaria una inversión de al menos US$ 30 millones para cumplir con las nuevas medidas del plan de descontaminación. Por otra parte, en materia de emisiones, de elevarse desde 95% a 99% el nivel de captura, como lo exigen los más altos estándares mundiales, la inversión podría superar los US$ 500 millones, situación que haría aún más inviable el futuro de la fundición”, añade el comunicado.

Codelco aclaró que la decisión de cerrar la fundición requiere de una modificación legal, dado que la operación ubicada en la Región de Valparaíso fue traspasada a Codelco en 2005 por la ley N°19.993 que le mandató procesar en esas instalaciones los productos de los pequeños y medianos mineros de Enami.

En tal sentido, la cuprífera añadió que “el posible cierre de esta fundición deberá abordar diversas complejidades, tales como la situación de los trabajadores que se desempeñan en esa área del complejo industrial; la inversión que demandará el cierre de faenas por al menos US$ 150 millones y el destino de los minerales pequeños y mediados mineros provenientes de Enami que, por mandato legal, Codelco debe procesar en Ventanas”.

Trabajadores en alerta

La información de un eventual cierre tiene en alerta a los trabajadores de la minera. La presidenta del sindicato número 1 de la empresa, Andrea Cruces manifestó que “el gobierno y los políticos están tomando una decisión con desconocimiento (...) La división Ventanas no tiene hidrocarburos y no produce carbón. La división Ventanas cumple con las normas de calidad del aire con toda la ley ambiental que se nos ha impuesto. No entendemos por qué razón nos quieren cerrar hoy”.

Los reclamos de los trabajadores han encontrado eco en algunos parlamentarios de la zona, como el PPD Rodrigo González, quien sostuvo que de hacerse efectivo el anuncio “se perderían entre 4 mil y 6 mil puestos de trabajo”. “Los trabajadores no pueden convertirse en un chivo expiatorio más de un Estado irresponsable”, indicó.