Gobierno sale a defender indicación que limita cambio de fondos y ministra Zaldívar asegura que no es un traje a la medida de las AFP

“Ayer hubo una gran polémica y la gente se quedó con los titulares y no leyó la norma completa ni lo que se estaba planteando”. Así definió la ministra del Trabajo María José Zaldívar lo sucedido en la Comisión de Hacienda de Diputados que tramita el proyecto que impone mayor regulación a los cambios de fondos y a los asesores previsionales.

Desde la oposición acusaron un “corralito” con las platas de los chilenos, y en Twitter se posicionó el hastag #NoAlCorralitoDePiñera. Además, en la instancia parlamentaria hubo llamados al ministro de ramo Ignacio Briones -presente en la sesión- a retirar las indicaciones y la suma urgencia a la iniciativa.

A las críticas se unió la senadora DC Ximena Rincón, quien emplazó directamente a Sebastián Piñera: “Presidente, ¿a quién protege usted? A los trabajadores, los electores o a las grandes empresas y los mercados de capitales. Parece que ese es su interés (…) No sería violento que le dijeran el día de mañana que las platas que tiene en sus acciones no van a poder moverlas hasta que se lo autorice la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)".

Sin embargo, el Gobierno no ha dado señales de dar marcha atrás. Entrevistada en Radio Concierto, la ministra justificó las indicaciones señalando que en el caso del cambio de fondos “viene de una recomendación de dos organismos absolutamente serios con informes que fueron publicados con anterioridad” “Por lo tanto, no es que esto se haya hecho a la medida” de las AFP, como han acusado los detractores, aseguró.

Zaldívar explicó que “hoy tenemos un plazo de 4 a 5 días para poder efectuar los cambios, lo que se está planteando es que nunca pueda ser más de 30 días, por lo tanto no se está limitando las posibilidades de cambiarse de fondo. La verdad resulta bien absurdo que algunas veces tomemos las recomendaciones de estos organismos y otras veces no”.

En concreto, las indicaciones suben de 4 a 30 días el plazo para hacer efectivo un cambio de fondos AFP, y establece que los cambios de fondos sólo podrán hacerse “hacia tipos de fondos adyacentes en su denominación”. Vale decir, si una persona está en el fondo B, el próximo cambio que puede hacer sólo es a los fondos A o C, por ejemplo.

La ministra añadió que “es importante que esto esté regulado porque se han producido ciertos cambios absolutamente indiscriminados, sin ningún tipo de razón, que han terminado perjudicando profundamente a los afiliados”.

En cuanto a la regulación de asesores previsionales, Zaldívar comentó que “deben estar registrados, deben dar garantías de conocimiento y deben también ser responsables por sus recomendaciones“.

“Nadie tiene una bola de cristal y la verdad que la mayoría de las personas no tenemos conocimiento o información privilegiada para poder saber con anticipación cuáles van a ser las fluctuaciones. Si uno revisa las recomendaciones de Felices y Forrados, así como hay oportunidades en las que han acertado, hay otras que no, y sus informes muestran que hay personas que han perdido dinero y otras que no lo han hecho”, añadió.

La nueva indicación del Ejecutivo además prohíbe ofrecer recomendaciones tipo Felices y Forrados, al precisar que "los asesores “no podrán realizar publicidad, propaganda o difusión, por cualquier medio, que contenga declaraciones tendenciosas, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público respecto a los resultados de su asesoría previsional y a los fines y fundamentos del sistema de pensiones”. Además, impone restricciones estas entidades como pedirle una boleta de garantía -que podría llegar a las 60 mil UF- “para responder de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios”.