Diputados UDI presentan proyecto de ley que prohíbe a las isapres desafiliar a usuarios durante estado de catástrofe

Los diputados UDI e integrantes de la comisión de Salud, Jaime Bellolio y Javier Macaya, presentaron un proyecto de ley que busca prohibir a las Isapres desafiliar -mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe- a los usuarios que se encuentran acogidos a la Ley de Protección del Empleo y que, por lo mismo, registran cotizaciones impagas al no tener ingresos estables producto de los graves efectos asociados a la emergencia sanitaria.

En concreto, los parlamentarios señalaron que las personas que se estarían viendo afectadas son las que tienen planes por un valor superior a la cotización obligatoria en salud, puesto que sus empleadores -con quienes aún mantienen un vínculo laboral- sólo estarían cancelando lo equivalente al 7% de sus remuneraciones, pero no así la diferencia que se produce cuando el plan no alcanza a costearse con dicho monto.

“Acá hay un problema bastante grave. Como el vínculo laboral continúa existiendo entre ambas partes, el empleador tiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales. Sin embargo, como todos sabemos, hay muchas personas -y en especial mujeres- que tienen un plan cuyo valor es superior a ese 7%, y que la diferencia la cancelaba todos los meses su empleador con cargo al trabajador. El problema es que al acogerse a la Ley de Protección del Empleo, esa diferencia quedó en una suerte de vacío y muchas empresas dejaron de hacerse responsables”, advirtió Bellolio.

El problema, agregaron los diputados UDI, es que “pese a que el vínculo laboral sigue existiendo, esos trabajadores sólo están viviendo con lo que les otorga el seguro de cesantía, que además es decreciente, por lo tanto hoy no tienen cómo cancelar esa diferencia del plan, que en muchos casos es superior al 7% porque requieren de una mayor cobertura de salud”.

Por lo mismo, además del proyecto de ley ambos parlamentarios decidieron oficiar este viernes a la Superintendencia de Salud para que aclare si efectivamente algunas Isapres iniciaron un proceso de desafiliación a aquellos usuarios que registran cotizaciones impagas.

“En medio de una pandemia, donde todos los trámites legales demoran más de lo normal, el ingreso al sistema público no es de un día para otro en caso de que una persona sea desafiliada, siendo que además muchas mantienen tratamientos médicos que no pueden ser interrumpidos. Por lo mismo, es un mínimo de sensatez que las Isapres no desafilien a sus usuarios, y en esa línea es que presentamos este proyecto de ley y donde hacemos un llamado a que las instituciones busquen todas las fórmulas para que esos montos que hoy se adeudan puedan ser cancelados una vez que superemos la pandemia, sin la necesidad de terminar con los planes”, remarcaron.