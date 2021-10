Diputados en picada por postergación de votación del cuarto retiro: acusan "trampa" del Senado y proponen legislar incluso en próxima semana distrital

Por ahora no hay fecha para el cuarto retiro. El proyecto quedó fuera de la tabla de temas que el Senado discutirá la próxima semana y con ello surgieron críticas parlamentarias por la dilatación de la votación que se estima podría darse después de las elecciones el 21 de noviembre.

El diputado RN Jorge Durán acusó a los senadores de hacerle "trampa" a la ciudadanía al postergar la votación del cuarto retiro para después de las presidenciales. "Las personas ya se dieron cuenta de la trampa que están haciendo los senadores, de posponer, de chutear la votación del cuarto retiro. La gente ya sabe que lo quieren votar después de las elecciones solo con la trampa de no votarlo a favor antes del 21 de noviembre", dijo.

"Exijo que se vote a la brevedad, no se puede seguir dilatando un proyecto de ley tan necesitado y tan ansiado por miles de chilenos", añadió el parlamentario RN a través de un comunicado.

A las críticas se sumó la diputada del PR Marcela Hernando, quien también se manifestó frente a la postergación de la votación. "Enfurece ver cómo algunos senadores dilatan cobardemente la votación del cuarto retiro. L@s chilen@s lo necesitan ahora, hay que legislar incluso en la próxima semana distrital. Yo estoy disponible", planteó junto al hashtag "#CuartoRetiroYa".

No solo desde la Cámara Baja se cuestionó la dilatación del proyecto, el senador independiente Carlos Bianchi incluso manifestó su repudio y "la vergüenza" por el acuerdo en la Cámara Alta. "No soy parte de ese acuerdo, no acepto ese acuerdo, repudio ese acuerdo donde se ha postergado para el día 8 de noviembre la votación del cuarto retiro, esto es no estar viendo la realidad, es no entender la urgencia y la necesidad de las personas", sostuvo. Y agregó que "cómo es posible que un proyecto que tenia que votarlo ahora el 2 de noviembre sea postergado para el 8... ¿qué explicación tiene esto? El poder del dinero y el poder político que le ha dado la espalda a la reclamación legitima de la ciudadanía".

Cabe mencionar que durante esta jornada se definió la tabla para la próxima semana en el Senado, donde no aparece la iniciativa de reforma constitucional, ni tampoco el proyecto de ley que entrega un indulto o amnistía a los detenidos durante el “estallido social”.

La presidenta de la Cámara Ximena Rincón explicó que ninguna de las iniciativas "ha ingresado a la tabla, ni han llegado los informes de la comisión", por lo que, hasta el momento, no serán analizados por el Senado.

Desde el Gobierno, el vocero Jaime Bellolio comentó que "yo creo que se dan cuenta que son pésimos proyectos. Nosotros hemos dicho que en el caso del cuarto retiro, este es un muy mal proyecto por los efectos nocivos que tiene para las personas".