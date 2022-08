Ministro Valenzuela anuncia despliegue en todas las regiones del país por "emergencia agrícola multidimensional"

Con la presencia de los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; el de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, y de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA) entregó una propuesta de "Plan para Enfrentar la Contingencia Alimentaria".

Este espacio público-privado, que incluye a diversos representantes del sistema alimentario nacional, estuvo trabajando dos meses para formular una propuesta para garantizar el acceso, logística y disponibilidad de alimentos para la población.

En ese sentido, el ministro Valenzuela anunció las 10 medidas de mayor impacto para el agro con el fin de avanzar en esta misión en el corto y mediano plazo, dentro de las cuales destaca el Fogape Sistema Alimentario, Plan de Seguridad para Zonas Estratégicas Alimentarias, Emergencia Agrícola Multidimensional en Todas las Regiones y la nueva Ley de Riego.

“Declaramos emergencia agrícola multidimensional en todas las regiones del país, eso nos permite además contar recursos convergentes con los municipios y los gobiernos regionales, es un llamado a apoyar”, sostuvo el ministro Valenzuela durante la ceremonia de la CNSSA encabezada por la secretaria ejecutiva de la comisión, Andrea García.

Asimismo, el secretario de Estado explicó que “hasta el 30 de octubre se va a hacer un despliegue por todo el país para poder distribuir de manera inédita a 71 mil pequeños agricultores, fertilizantes mixtos, habrá tradicionales que son un poco más caros, pero también se ha activado en Chile una oferta desde la industria de carnes blancas y en el norte, el guano rojo, que ha permitido empezar a entregar 25 sacos de fertilizantes por familia y esa es una medida concreta”.

Posteriormente, en conversación con Radio Cooperativa, el ministro Valenzuela explicó que declarar emergencia agrícola se hizo necesario por la "situación estructural: sequía en diversos grados en regiones, áreas de nevazones, pero sobre todo, no obstante han tenido una tendencia a la baja en las últimas seis semanas, siguen muy altos los insumos agrícolas y esta declaración por factores externos, permite que el Gobierno central pueda buscar fondos convergentes con los gobiernos regionales y vía municipios pueda llegar a agricultores que muchas veces no están en el sistema del Indap". De todas formas, frente a las visiones más catastróficas, el ministro recalcó que "nuestra agricultura es muy potente y diversa, y no ha habido escasez; no ha faltado producción de hortalizas, la papa mantiene el mismo precio (...) y además el Gobierno se desplegó de inmediato".

Consultado por los beneficios que pudo traer para el sector agrícola que este año haya traído precipitaciones, el ministro planteó que "estamos a fines de agosto y tuvimos buenas lluvias en julio (...) pero no podemos cantar victoria, esta es una tendencia estructural".

"En el centro norte estamos estamos lejos de los promedios históricos, y en el sur estamos en los promedios históricos, pero hay mucha agricultura y ganadería que no tiene canalización y por lo tanto depende bastante de que siga lloviendo", complementó.

Por su parte, el ministro Grau señaló que “estamos muy contentos de lanzar este plan que ha liderado el MINAGRI para trabajar la soberanía alimentaria del país, asegurarnos en esta materia que es tan importante y darle tranquilidad a la familia chilena en lo que respecta a economía y transporte, hemos avanzado en distintos temas relevantes: por un lado, trabajar duramente en que todo el sistema alimentaria tenga un acceso al crédito adecuado, como bien ha enfatizado el ministro de Agricultura, esto fortalece las cosas que ya se han hecho hasta ahora con BancoEstado y, en particular, dice relación con este FOGAPE que estamos transmitiendo actualmente en la Cámara de Diputados con discusión inmediata y suma urgencia”.

Además, el ministro de economía añadió que “hemos hablado de todo lo que tiene que ver con los bancos de alimentos, que es una política que se ha hecho en muchos lugares del mundo que consiste en aprovechar los alimentos tanto de ferias libres como de supermercados que están eventualmente próximos a la fecha donde no se pueden utilizar más y distribuirlos a las familias que los requieren.







Otras de las medidas anunciadas durante la jornada son Seguridad Alimentaria en Plan de Logística Colaborativa, Producción de Cultivos Tradicionales, Microbancos de Alimentos y Almacenes Ecosolidarios, Extensión Crédito Banco Estado - Siembra por Chile y el reporte Mejores Alimentos de Temporada.

El ministro Valenzuela también tuvo palabras para la ministra del Interior, Izkia Siches, a quien le agradeció “la voluntad de anunciar el plan estratégico para la seguridad alimentaria y zonas que son fundamentales, entonces junto a territorios, particularmente en el sur, pero también en el norte del país, vamos a incluir corredores de transporte como parte de las medidas que vamos a implementar con Interior. En la medida de los recursos, con los actores y policías se van a buscar las alternativas más viables y efectivas, no solo efectistas”.

Finalmente, cabe destacar que la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA), que se constituyó en el salón Montt Varas, de La Moneda, el 16 de junio, comienza una segunda etapa que durará cinco meses, y que tiene por objetivo diseñar una propuesta del Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Revisa el informe completo.