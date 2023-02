Gobierno buscará el "tono" que facilite acuerdos con empresarios para "nuevo pacto" en la industria forestal, tras incendios

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, comunicó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric está trabajando en controlar los incendios forestales registrados en la zona centro-sur del país, primero, para resguardar la vida de las personas. Con posterioridad a que sea superada esta emergencia, agregó, "vamos a seguir trabajando en la reconstrucción y la recuperación económica de los sectores que han sido afectados por este desastre".

En ese sentido, durante un punto de prensa, la ministra Jara mencionó que por cierto, van a tener que trabajar en "un nuevo pacto", que tiene que ver con el lineamiento de lo que va a hacer el Estado de ahora en adelante para el combate a los incendios. Bajo esa consigna, "van a haber distintos elementos a considerar, entre ellos, la regulación de las empresas forestales", señaló.

"Vamos a llamar a todas y todos los empresarios, las actorías locales, sociales y políticas a tener una conversación sobre esta materia", sentenció la secretaria de Estado, en línea con lo manifestado por el Primer Mandatario.

El Presidente Boric sostuvo que es necesario "una discusión de más largo plazo con respecto a la industria forestal, una regulación distinta", que se adapte a los nuevos tiempos y que propicie "una regulación que permita esclarecer todas las prevenciones".

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) se mostró disponible para conversar con el Ejecutivo, pero recalcó que "lo urgente es avanzar en identificar a los responsables de estos incendios intencionales", en tanto la Sofofa respondió al Jefe de Estado que sus palabras eran "improcedentes y totalmente fuera de contexto". La asociación gremial que preside Richard von Appen aseguró que en su opinión "no tiene relación alguna con los acontecimientos ocurridos", pese a que los expertos apuntan hacia el monocultivo de pino y eucalipto y la sobreexplotación de estas especies como una de las principales razones del desastre.

Para la titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social, se debe fortalecer la institucionalidad y eso "también va a involucrar conversar con los actores privados, así que estaremos en esas materias una vez concluida la etapa más dura que es la de la emergencia, que es el combate a los incendios y que es lo que nos tiene hoy día ocupados".

Sobre la molestia de la Sofofa, la ministra Jara comentó que "creo que, con los empresarios, como hemos mantenido un buen dialogo y ustedes saben que en distintos temas hemos logrado avanzar bastante bien con la CPC, con las ramas también incluida la Sofofa, vamos a encontrar el tono que nos permita a todos, en un dialogo que sea fructífero, poder buscar buenos acuerdos".

"Creo que es importante en esto mantener la templanza y tener la disposición al dialogo. Con el objetivo puesto en el bien del país, a todos nos va a hacer muy bien", complementó la ministra.

Cabe mencionar que otra voz también emergió desde La Moneda para respaldar los dichos del Presidente Boric. Se trata del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en medio de su despliegue en la Región de La Araucanía planteó que "no me cabe cabe ninguna duda que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo, en lo que se pueda prevenir, se haga".

Ministro Valenzuela y nuevo pacto de agroforestería para reconstruir zonas afectadas por los incendios forestales

Quien también se refirió al tema fue el ministro de Agricultura (Minagri), Esteban Valenzuela, quien llegó hasta Santa Juana para entregar 20 toneladas de alimento animal para agricultores afectados por la emergencia.

En la instancia, el secretario de Estado aseguró que es necesario llegar a un nuevo trato en el centro-sur del país para reconstruir las zonas afectadas por los incendios. “Tiene que haber este acuerdo de agroforestería sustentable en que la conservación de la biodiversidad, una industria que es fundamental para la seguridad de la vivienda. Recordemos que la industria forestal contribuye a la calefacción. La gente no va a andar quemando el bosque nativo para calefaccionarnos. Lo importante es que se haga bien, con trazabilidad, leña seca, como debe ser”, explicó el ministro Valenzuela.

“Está la voluntad, en estas horas duras, hemos conversado con directivos de la industria forestal y estamos dispuestos a trabajar en una mesa con usted y con la AMUR. Estamos todavía en la emergencia, no podemos soltar amarras del combate de los incendios, pero tenemos que lograr que los pasos de reconstrucción sean con una perspectiva de una agroforestería para el centro sur”, agregó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, afirmó que “le queremos proponer al presidente de la República, a través de nuestro ministro de Agricultura que se pueda nombrar un encargado de emergencia, no solo en vivienda, creemos que la reconstrucción debe hacerse en agricultura. Nosotros no podemos levantarnos a trabajar al otro día, nosotros necesitamos volver a cultivar la tierra, como lo hacemos ancestralmente”.

Además, el titular del agro añadió que “no podemos seguir dándonos vuelta como la pirinola que se da vuelta y no avanzar en temas de infraestructura, de cortafuegos, de incentivo a que tengamos praderas vidas como ocurre en los lagos y los ríos. Es cierto que las condiciones allá las favorecen más, pero acá también, había una indolencia en perder la masa ganadera que puede ayudar a ralear el pasto”.

Entrega de forraje animal

En cuanto a la entrega de la ayuda, el director Santiago Rojas especificó que “en este caso son 80 familias que van a recibir, cada una, 10 sacos de 25 kilos de concentrado para alimentación animal. Esta es la fase cero, ayudas van a ir creciendo, incrementales, porque sabemos que hay muchas otras afectaciones. El tema de los cercos es muy importante, el tema de reactivar sistemas de riego que se dañaron, gran parte de la infraestructura campesina se ha visto dañada con este incendio”.

En ese sentido, la alcaldesa Ana Albornoz agradeció la ayuda y señaló que “ahora le pedimos al gobierno que nos escuche, que tome la opinión de los pequeños agricultores porque nosotros hemos hecho una crítica a los privados y tenemos miedo a que nos abandonen”.

Asimismo, la directora del SAG, Andrea Collao, explicó que “estamos haciendo trabajo referente a bienestar animal, en conjunto con COLMEVET, en donde los actores privados representan una vía para que podamos actuar dentro de nuestras competencias. Estamos viendo el tema de rescate de fauna silvestre, como todos sabemos, la fauna silvestre cumple un rol importantísimo en lo que es la reforestación y poder dispersar semillas (…) Los animales más afectados en esta región (Bio Bio) son los Pudú y Monitos del monte”.

La entrega también con la participación del presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier, quien señaló que “estamos como agricultores, desde las zonas más del sur, hay gente de Aysén, de Chiloé, de Llanquihue, de Osorno que están mandando forraje para ayudar a los colegas agricultores que están sufriendo acá. Tal como lo dice la alcaldesa (Ana Albornoz) y el ministro, el que más ha sufrido es el pequeño agricultor que tiene un daño patrimonial tremendo y un duelo enorme por las personas que han fallecido”.

Durante la tarde, el secretario de Estado llegó hasta el Hospital Clínico del Sur de Concepción, para visitar al piloto de CONAF que capotó durante este fin de semana mientras combatía el incendio forestal de Hualqui.