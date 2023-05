Presidente de la CUT: “Los $500 mil no es algo que ideó el Gobierno, es nuestra demanda histórica”

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, cumplió hace algunos días su primer año en el cargo. Es un cuadro socialista, devoto de la Virgen de Lo Vásquez, hijo de madre mapuche, y uno de los protagonistas de las negociaciones entre el Gobierno y el Congreso para subir el sueldo mínimo a $500 mil. “Nosotros planteamos que se tiene que ayudar a las pymes, pero a las pymes que realmente lo necesitan(…) la gente esta muy descontenta” señala el dirigente del sindicato Unilever, agrupación que reúne a los reponedores de la marca en supermercados, que por lo general ganan el sueldo mínimo.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, cumplió hace algunos días su primer año en el cargo. Es un cuadro socialista joven y atípico: tiene 42 años, es devoto de la Virgen de Lo Vásquez, hijo de una esforzada madre mapuche de la región de Los Ríos, hincha de la U y asiduo al mercado persa de Franklin.

David Acuña es dirigente del sindicato Unilever, agrupación que reúne a los reponedores de la marca en supermercados, que por lo general ganan el sueldo mínimo, monto que podría llegar a 500 mil pesos en julio de 2024, de acuerdo con el proyecto que será discutido en el Senado tras ser aprobado en la Cámara

El primer socialista que llega a la CUT después del histórico Arturo Martínez señala que la Central se siente satisfecha y esperanzada con la aprobación del nuevo salario mínimo en la Cámara. En entrevista con EL Mostrador asegura que un “sueldo mínimo de $500 mil no es algo que ideó el gobierno, sino que es una demanda histórica de la CUT”.

Acuña también muestra preocupación porque el debate político se comenzó a focalizar el apoyo estatal a las pymes, en vez de apuntar a la remuneración de los trabajadores. Asimismo, explica a El Mostrador qué otros proyectos de Ley le interesan a la CUT, su visión del triunfo de Republicanos, los problemas de las pymes y su visión del Gobierno.

—¿Cuál es tu reflexión luego de la aprobación del nuevo salario mínimo en la Cámara de Diputados?

—Si bien es positivo, a nosotros también nos deja con un sabor algo amargo, porque pese a que fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasa al Senado, creemos que se ha ido desvirtuando el foco principal que es el salario mínimo, ante la discusión que en torno a las pymes. Vemos con preocupación como una discusión tan importante, la remuneración de los trabajadores se transforma en una otra que tiene que ver con cuánto subsidio se da a las pymes, y el salario pasa a segundo plano versus la necesidad también tienen de las reales pymes, no los holdings de pymes.

—¿Entonces la CUT queda satisfecha con el proyecto?

—Estamos satisfechos porque efectivamente hemos dado un paso hacia fortalecer el salario. Tener un salario de $500 mil es una meta histórica nuestra que viene de una lucha de años, cuando $500 mil era la superación de la línea de la pobreza. Entonces, claro que nos deja muy satisfechos poder dar este paso.

—¿Qué parece que haya pymes que pidan subsidios fiscales para pagar ese sueldo?

—Nosotros planteamos que se tiene que ayudar a las pymes, pero a las pymes que realmente lo necesitan. Porque hay una dicotomía. Hay grandes empresas se dividen en muchas pymes. Por ejemplo, en una viña una pyme recoge la uva, otra procesa, otra hace etiquetas, otra embotella, pero es una misma empresa. Esto es casi como cuando los procesos del tema del multirut. Creemos que el Estado tiene que ayudar a las pymes que efectivamente lo necesitan, pero estas ayudas tampoco pueden ser permanentes.

—¿Es viable que se implemente el salario mínimo de 500 mil en 2024 si hubiera un porcentaje de pymes que no lo pudieran pagar?

—El incremento del salario a 500 mil no es inmediato sino gradual. Entonces, no es que esto sea de golpe y por eso creemos que esta ayuda estatal para las pymes es necesaria para pagar los salarios, sin que haya un aprovechamiento por parte de ciertas pymes que no lo necesitan. Así cómo fueron entregados estos subsidios para el incremento salarial del año pasado

—¿Cuáles son las pymes que más necesitan esa ayuda?

—Por eso digo que hay distintos tipos de pymes. En esto hay un poco de nebulosa en torno a pequeños y medianos empresarios, porque hay gremios de pymes que representan a transportistas y conductores de taxis colectivos. Muchas pymes son empresas unipersonales. Incluso, hay pymes que producen gran parte de los conciertos en Chile, que pueden traer a KISS. Sin embargo, ellos no generan empleos, sino trabajo de manera esporádica. Es ahí donde nosotros tenemos este manto de un poquito de duda. Le hemos planteado al gobierno que hay que ayudar a las pymes no solo con subsidios, sino que también con normativas para que las grandes empresas le paguen a 30 días, acceso preferencial a la banca, que puedan pagar sus deudas previsionales.

—Dirigentes gremiales han señalado que el aumento del sueldo mínimo podría afectar la contratación en momentos de desempleo en alza. ¿Qué opina?

—Nosotros hemos planteado que el fortalecimiento del salario también ayuda a la creación de empleo. Hoy la tasa de desempleo subió porque también hay más gente buscando empleo. Las personas ocupadas subieron en 2,5% y la fuerza laboral subió en 3,5%. Lo que también sube es la cantidad de personas que anda buscando un trabajo.

—¿El aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos ayuda a corregir la informalidad?

—Nosotros creemos que fortalecer el salario genera un incentivo para que la gente pueda irse hacia la formalidad. La Cámara de Comercio de Santiago, hizo una encuesta, (donde) un 60% de los trabajadores informales dice que trabajarían en un empleo formal, si el salario estuviera sobre $500 pesos. Entonces, el fortalecimiento del salario también hace más atractivo el trabajo formal, porque en una tarea que es informal a lo mejor se va a ganar más. También la capacitación, pero las empresas no quieren ni capacitar, aunque les sale en muchos gratis.

—¿Considera la CUT que este gobierno es el que más beneficios ha impulsado en favor de los trabajadores en los últimos 30 años?

—Estas discusiones son antiguas, vienen de una lucha histórica de los trabajadores. El presidente Boric tomó la iniciativa de los trabajadores y se volvió realidad. Un sueldo mínimo de $500 mil no es algo que se ocurrió al gobierno, es la demanda histórica de la CUT. Las 40 horas laborales llevaba seis años descansando en el Congreso. Hemos estado discutiendo reformas de pensiones más de diez o 12 años, incluso se habla de poder mejorar las pensiones (actuales). Hoy día nuevamente hay un proyecto, esperamos que eso avance. Nosotros hemos hablado del fortalecimiento del salario. Entonces, estas reivindicaciones las hemos ido trayendo hace bastante tiempo. Nosotros no tenemos pudor en decirlo porque lo hicimos así, nosotros apoyamos al presidente Boric para que, en la segunda vuelta, porque entendíamos que un progresista nos podría también permitir ir concretando las demandas que teníamos del mundo del trabajo.

—¿A parte del salario mínimo qué otras prioridades hay en la agenda de la CUT?

—El fortalecimiento del seguro de cesantía, el fortalecimiento sindical, hemos hablado del fortalecimiento de la distribución de la riqueza a través de la negociación ramal. Nosotros hemos planteado poder tener este año un proyecto de ley de negociación por ramal que se envíe al Congreso.

—¿Cuál es su impresión del triunfo de Republicanos en las elecciones del domingo?

—Yo creo que hay un descontento importante que ha llevado a todos estos procesos. Nosotros, como CUT hicimos un análisis en diciembre de qué es lo que había pasado y la reflexión. Nos llama la atención más que los triunfos de Republicanos, que hay un triunfo de la desinformación y la despolitización de los trabajadores. Hay que tener en cuenta el número de votos nulos y blancos, una alta cantidad de chilenos que no apoyaron ninguna candidatura, sino que terminaron castigando a los partidos tradicionales y lamentablemente hubo una supra representación del Partido Republicano, que tiene un discurso muy fascista, un discurso fácil, que le hace un poquito de sentido a la gente pero que son discursos, porque su realidad de pensamiento es completamente distinta.

—¿Y cómo afecta esa elección a los trabajadores?

— No creo que haya una reconfiguración de fuerzas políticas porque, estos triunfos pueden terminar como La Lista del Pueblo. Tengamos en cuenta que, en las elecciones anteriores, el PDG también tuvo una alta incidencia dentro de las elecciones. Ahora La Lista del Pueblo desapareció y PDG sacó cero representantes, entonces son fenómenos que surgen y nosotros creemos que, si bien hay que mirarlo con preocupación, no creemos que sea gatillante de algo. Nosotros tenemos una mirada de construcción de políticas sociales, tenemos una mirada más social en construcción de políticas, pero no un sindicalismo político-partidista.