SII detecta que más de 15 mil contribuyentes “más adinerados” del país subdeclaran sus ingresos

Una de las principales prioridades del Servicio de Impuestos Internos (SII) desde hace ya varios años radica en la fiscalización de los contribuyentes denominados de “alto patrimonio”. Para ello, han reforzado el control de los activos que pertenecen a este segmento. Sin embargo, se halló que estas personas informan sus ganancias muy por debajo de la realidad.

En concreto, la entidad descubrió que existen más de 15 mil contribuyentes de “alto patrimonio” que declaran ingresos personales y, por lo tanto, un Impuesto Global Complementario menor a la de sus pares del mismo tramo. De hecho, hay algunos que están en los segmentos exentos al declarar ingresos menores a $9 millones al año.

Para segmentar a los contribuyentes que están subdeclarando sus ingresos, el organismo encabezado por Hernán Frigolett los ubicó en tres tramos basados en sus patrimonios. En el primero de ellos se encuentran quienes gozan de activos en un rango entre US$1 millón y US$5 millones. En el segundo, uno que va desde los US$5 millones hasta US$125 millones. En el tercero, quienes poseen un nivel de riqueza valorada por sobre los US$125 millones.

Con esta información, la mayoría de las 15.389 personas de más alto patrimonio que subdeclaran se encuentran en el primer tramo, transparentando ingresos promedio de $9,5 millones al año. Sus pares del mismo segmento informan ingresos medios de $62 millones al año, diferencia abismal.

Asimismo, existen 2.937 personas -del segundo tramo- que dicen percibir $13,7 millones al año, mientras sus pares consiguen rentas mayores a $148 millones por ejercicio. En el último segmento, se registran 164 personas que declaran sólo $22,7 millones recibidos por ejercicio. Una persona promedio de ese grupo declara ganar más de $1.027 millones por año tributario.

El SII sostiene que para que alguien sea identificado como Persona de Alto Patrimonio (PAP) debe cumplir con tres condiciones. La primera, tener un ingreso promedio para los últimos tres períodos tributarios mayor a US$150 mil, o tener un patrimonio personal mayora US$1 millón, o patrimonio familiar base mayor a US$2 millones. Por estos días, existen 92.226 personas que cumplen con las condiciones y son denominadas como altos patrimonios.

Desde la institución apuntan que “para el SII es fundamental la responsabilidad tributaria de este segmento, que por sus características cuentan con un mayor conocimiento de la norma tributaria y, por lo tanto, debe cumplir con un mayor nivel de exigencia al momento de declarar todos sus ingresos”.

El análisis de la entidad apunta a controlar los riesgos de incumplimiento del segmento en cuestión a través de dos métodos. Primero, el traspaso intergeneracional de patrimonio a través de herencias y donaciones; y la declaración y el pago del Impuesto Global Complementario.

En Chile, los altos patrimonios tributan -antes de deducciones de créditos- cerca de $2 billones en impuestos, cerca de la mitad de los $4,89 billones que representan los impuestos a nivel nacional de parte de todos los contribuyentes, ya sean grandes, medianos o pequeños.

Entre los riesgos de incumplimiento de este tramo, el SII identificó el uso de bienes propios de la empresa adquiridos para “disfrazar” retiros de utilidades; los ingresos informados por terceros que no son declarados o bien son subdeclarados; y las rentas por activos en el extranjero que no son declarados o más bien son subdeclarados, ya que el Impuesto Global Complementario contempla las rentas de todas las fuentes del contribuyente, no solo las existentes a nivel local.

Fiscalización del SII y recuperación de más de $7.800 millones en impuestos no informados

Tras el análisis que permitió detectar las subdeclaraciones del segmento, el organismo pasó a la acción y les aplicó una serie de medidas de fiscalización para reducir el incumplimiento. De esta forma, la entidad cerró un total de 691 revisiones por subdeclaración del Impuesto Global Complementario en los tres tramos de personas de altos patrimonios.

Gracias a esto, el Fisco recuperó $7.891 millones en impuestos que no habían sido informados por dicho segmento de contribuyentes. Ante esto, el SII definió “intensificar” las medidas preventivas para dicho grupo de individuos, enviando información mediante correos electrónicos; publicación de mensajes emergentes en el sitio web y la aplicación de observaciones basadas en cruces de información. Esto, con la finalidad de fomentar el cumplimiento voluntario, o la corrección voluntaria, en caso de detectarse inconsistencias a través del sitio.

Desde el organismo, indican que “en materia de medidas preventivas selectivas, se efectuarán acciones de difusión con asesores tributarios y asociaciones gremiales que agrupen a este segmento, entregando información de esquemas tributarios y espacios de colaboración para efecto de asegurar una responsabilidad tributaria en este segmento”. Asimismo, del el SII contemplan una serie de auditorías y revisiones de cumplimiento para todas aquellas personas que califican dentro del segmento de altos patrimonios. Esto, en base al nivel de riesgo detectado