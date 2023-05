Jobet cuestiona plan que involucra a ENAP en mercado del gas: “Foco debería ser mejorar regulación”

El exbiministro de Minería y Energía criticó la decisión del Gobierno de “imponer” a una empresa pública un papel para el que a su juicio no estaba preparada en lugar de solucionar las reglas del mercado. Según el actual decano de Negocios de la UAI, se descuidaron las expectativas de la gente y se debilitó el gobierno corporativo de ENAP, afectando su reputación. Aunque reconoció que los recursos fiscales utilizados en el piloto podrían no ser significativos, enfatizó la importancia de cuidar los recursos públicos. Mencionó la falta de competencia en el mercado del gas licuado, e instó al Ejecutivo a corregir esta situación y mejorar la regulación.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) implementó un plan piloto en las comunas de San Fernando, Chiguayante y Quintero, permitiendo a 3.157 familias vulnerables comprar cilindros de gas licuado a un precio más bajo. El piloto del plan “Gas para Chile”, tuvo un costo total de $591 millones y cada cilindro tuvo un valor de $117 mil para el Estado —entre $14 y $15 mil para el público—, lo que ha generado todo tipo de aclaraciones y reacciones. En comparación, las empresas del sector venden cilindros a un promedio de $23 mil.

Si bien reconoció que el costo total no es significativamente alto para las arcas fiscales, el exministro de Minería y Energía del gobierno de Piñera, Juan Carlos Jobet, cuestionó la iniciativa de La Moneda. Según dijo en un nuevo capítulo de Al Pan Pan en El Mostrador Radio, “muestra la desconfianza de este gobierno en la capacidad que tiene el sector privado de resolver ciertos problemas”.

El actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) conversó con Mirna Schindler, e hizo referencia a un informe de la Fiscalía Nacional Económica que recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores y propuso cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de ambos combustibles. La FNE reconoció una “baja intensidad competitiva” en el mercado. El exministro Jobet recordó, en ese sentido, un proyecto presentado en el gobierno anterior para intervenir la regulación, pero que la actual administración retiró del Congreso.

“El Gobierno optó, en vez de arreglar las reglas del mercado, por imponerle a una empresa pública un rol para el que no estaba preparada”, sentenció el exministro de Minería y Energía. A juicio del exministro Jobet, el Ejecutivo liderado por el Presidente Gabriel Boric “tomó con cierta liviandad las expectativas de la gente y se debilitó el gobierno corporativo de ENAP, que maneja muchos recursos”. “Se interfirió en eso y además se debilitó la reputación de ENAP”, añadió.

El exsecretario de Estado aseguró que para las arcas fiscales podría no ser tantos recursos, pero de todas formas manifestó que “hay que cuidar los recursos públicos y eso no se hizo”. La FNE sostuvo que era un mercado con baja intensidad competitiva y para el exministro Jobet “hay que corregir ese mercado para que esas compañías compitan y beneficien a los consumidores”. Y reiteró: “El Gobierno se hizo cargo del gas natural, pero no ha hecho nada para mejorar la regulación en el mercado del gas licuado”. Por lo tanto, el mercado sigue con esa baja intensidad competitiva.

“El foco del gobierno, en vez de seguir discutiendo qué debiera hacer ENAP, que tiene otros roles como la refinación de petróleo, debería presentar de vuelta el proyecto que nosotros presentamos en su momento, hacerle ajustes que estime pertinentes y arreglar la regulación. El foco principal debiera ser mejorar la regulación en el mercado del gas licuado”, sentenció el académico, junto con recalcar que igual hay espacio para que ENAP haga “algunas cosas, para las que tenga capacidades, rentablemente, a lo mejor”.

El exministro Jobet afirmó categóricamente que el ejemplo de ENAP “muestra que el Estado no hace bien la pega”, lo que a su entender es un precedente para el negocio del litio. “Hacer que el Estado lidere esfuerzos del litio se parece mucho a petición de distribuir gas a ENAP”, cerró.

Cabe mencionar que, en medio de las críticas por los precios de los balones de gas, que significaron un gasto para el Estado de $117 mil cada uno, el gerente corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Nicolás Correa, indicó que “hay un error en la interpretación de los números, porque no solo tienen costos distintos, tienen inversiones asociadas. Los costos en fábrica, el cilindro cargado con gas y todos los costos asociados a poder cargarlo y ponerlo en la planta, bordea los $14 mil a $15 mil”. “Desde el punto de vista nuestro, acá no hay ningún malgasto de dinero. Fue una prueba conceptual y ahora estamos en un proyecto comercial que está buscando una rentabilidad atractiva para la compañía”, complementó.