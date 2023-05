Von Appen: el Estado “debería fomentar y quizás revisar la regulación para que haya más competencia”

El presidente de la Sofofa, Richard von Appen, destacó la necesidad de promover la competencia en el mercado del gas, y que este es el eje que debiera tomar el Estado a propósito del plan Gas para Chile. Además, indicó que una buena estrategia sería abrir las puertas a capitales extranjeros para entregar productos y servicios: “este es un mercado interesante, bastante amplio. El uso de GLP es bastante masivo dentro de Chile, así que a mí el objetivo me parece correcto”.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen, abordó el plan piloto Gas para Chile presentado por el Gobierno, que generó controversia luego de que se conociera el gasto percibido por Enap en la estrategia para facilitar cilindros de gas a un precio accesible para la ciudadanía.

En esa línea, el timonel gremial se refirió a la participación del Estado en el mercado del gas, y afirmó que “cuando el Gobierno legítimamente dice que aquí hay problemas en estos distintos mercados, le corresponde regular. No hay mejor forma de poder resolver esto que incorporar competencia. Entonces lo que tienen que facilitar es que haya la mayor cantidad de actores para que puedan entregar estos productos y servicios”.

También te puede interesar:

En conversación durante Estado Nacional, el timonel de la Sofofa apuntó que “en la situación, por ejemplo, del gas licuado, a mí me parece que lo que debería hacer es fomentar y quizás revisar la regulación para que haya más competencia. Para mí el Estado debería entrar cuando justamente no hay este nivel competitivo”.

Respecto a la opinión del gremio, “nosotros hemos hecho una autocrítica y cuando yo asumí en la Sofofa lo primero que hicimos es hacer un análisis de cómo nos estaba viendo la ciudadanía. Juntamos a más de 2.000 personas con asesores, clientes, los trabajadores, los proveedores, y la ciudadanía y la foto no era buena, y levantamos varias situaciones que además son inaceptables”.

“Muchas veces nos pasa lo que nos ocurre a nosotros, que no nos sentimos bien atendidos: es decir, hay un problema con un producto y servicio y para poder reclamar es tedioso, es complicado y muchas veces uno se agota y salvo de que uno tenga algún contacto, la verdad que no soluciona el problema. Y eso no puede ocurrir, ese es un error en cuanto a la regulación”, agregó.

“Me imagino que esa fue la intención con el tema del gas. Y si hay alguna aprehensión yo incorporaría a más actores internacionales que vengan a inatalarse en Chile. Este es un mercado interesante, bastante amplio. El uso de GLP es bastante masivo dentro de Chile, así que a mí el objetivo me parece correcto”, sostuvo von Appen.

A propósito del informe de 2021 emitido por la Fiscalía Nacional Económica que daba cuenta de las irregularidades del precio del gas, von Appen opinó que “habría que ver bien cómo es ese cálculo porque nosotros, la materia prima, que es el gas licuado, gran parte lo importamos y hay un precio internacional. Entonces lo que hay que sacar es el cálculo de la maquila intermedia hasta que llega al consumidor final”.

“La integración vertical es algo válida porque muchas veces baja los costos. Ahora, si esta está afectando la competitividad, hay que cambiar la regulación. Existen muchos mercados en el mundo en los que hay open access y empiezan a separar las distintas actividades para que justamente no haya esa barrera de entrada”, manifestó.

En cuanto a la participación estatal en el mercado del litio, luego de que hace algunas semanas la administración del Presidente Gabriel Boric anunciara la Estrategia Nacional para la explotación del mineral, von Appen señaló que “lo importante es que pueda competir también y replicar lo que tenemos hoy día en el mercado del cobre donde está Codelco, Codelco asociado con privados, y también hay 100% privado”.

“Colocando la regla de que el Estado va a ser siempre mayoritario, vamos a excluir a mucha gente que legítimamente quiere desarrollarlo o en mayoría con el Estado o solo. Es una oportunidad muy única para Chile que no podemos desaprovechar”, aseveró.