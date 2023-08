Informe responde: ¿Cuánto necesito ganar para ser considerado de ingresos altos en Chile?

Latinoamérica, una región conocida por su riqueza cultural y diversidad, también enfrenta una triste realidad: la desigualdad económica. En un continente donde el 10% de la población más rica acapara el 55% de los ingresos, y el 50% más pobre se reparte solo un 10%, la pregunta es inevitable: ¿Cuánto necesitas ganar para tener ingresos altos? ¿Y cuál es la situación de Chile?

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, compitiendo en esta categoría junto con África subsahariana. Esta desigualdad se ha agravado en las últimas tres décadas, como lo revela el informe “The changing picture of inequality in Latin America” del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de la Plata. La brecha en horas trabajadas se ha ampliado, la participación de trabajadores no calificados en la fuerza laboral ha disminuido y las brechas salariales se han ralentizado.

Mientras que el mundo experimentó una caída global en la riqueza privada en 2022, América Latina fue una excepción al aumentar en US$2,4 billones. Esto se debió en parte a la apreciación de las monedas latinoamericanas frente al dólar estadounidense. Brasil, México y Chile destacan con un total de 868,000 millonarios. A finales de 2022, la riqueza por adulto alcanzó los US$29,452 en Brasil, US$54,082 en México y US$55,274 en Chile.

Pero en el reverso de la moneda, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte que las tasas de pobreza se mantuvieron por encima de los niveles prepandemia en 2022. Según el informe “Panorama Social 2022”, aproximadamente 201 millones de personas o el 32.1% de la población total de la región vivían en situación de pobreza, de las cuales 82 millones se encontraban en pobreza extrema.

En este contexto, Bloomberg Línea presentó una estimación de los ingresos que definen las diferentes clases sociales en Latinoamérica, basada en datos oficiales y fuentes externas. A continuación, se detallan los ingresos estimados en Chile:

Clase AB: Este grupo representa al 1.8% de los hogares con mayor poder adquisitivo en Chile. El ingreso promedio es de $7,177,530 (US$8,253.26) con una moda de $5,100,000 (US$5,864.36).

Clase C1a: Para este segmento, el ingreso promedio es de $3,010,391 (US$3,461.57) con una moda de $2,000,000 (US$2,299.75).

Clase 1B: La Clase 1B tiene un ingreso promedio de $2,072,853 (US$2,383.52) y una moda de $1,200,000 (US$1,379.85).

Clase C2: En esta categoría, el ingreso promedio es de $1,500,774 (US$1,725.70) con una moda de $1,000,000 (US$1,149.87).

Clase C3: El ingreso promedio para la Clase C3 es de $1,003,426 (US$1,153.81), y la moda es de $700,000 (US$804.91).

Clase D: La Clase D tiene un ingreso promedio de $640,667 (US$736.69) y una moda de $400,000 (US$459.95).

Clase E: Finalmente, la Clase E registra un ingreso promedio de $361,583 (US$415.78) y una moda de $300,000 (US$344.96).

Estos datos arrojan luz sobre la distribución de ingresos en Chile y destacan la brecha que existe entre los distintos estratos sociales. La disparidad económica en el país es una realidad que no se puede ignorar y que plantea desafíos significativos en términos de equidad y desarrollo.

En comparación con otros países latinoamericanos, Chile se encuentra en una posición destacada en términos de ingresos promedio, solo superado por México. Sin embargo, esta posición en la tabla de ingresos contrasta con las alarmantes tasas de pobreza que aún persisten en la región. La desigualdad económica sigue siendo un tema crucial en Latinoamérica, y la búsqueda de soluciones para cerrar la brecha entre los más ricos y los más pobres sigue siendo un desafío apremiante.