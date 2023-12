Landerretche acusa un estado “negación” de políticos y empresarios sobre el estancamiento económico

El economista Óscar Landerretche se refirió al estancamiento de la economía chilena, y adelantó que no se espera crecimiento económico para el próximo año.

“Cuando se analiza la evolución de la economía, siempre es útil hacer una distinción entre como dos frecuencias de esto. Uno son los fenómenos de largo plazo y podemos hablar de eso, porque parte de este proceso de estancamiento del país viene hace mucho, mucho tiempo, como 10 o 15 años”, comenzó señalando en Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Para ser súper sincero, esto era un tema que muchos venimos hablando mucho tiempo. Había un estado de negación en Chile, tanto de la política como del empresariado, no querían aceptar que había un problema. Esos son los fenómenos de largo plazo, y esos son un tipo de fenómenos”, añadió.

Landerretche, por otro lado, explicó que también existen los fenómenos cíclicos, “que tienen que ver con el ciclo económico, porque la economía no es una cosa estable, es una cosa que tiene ciclos en todas partes del mundo.

Hay momentos en que la economía se expande, y momentos en que se contrae, y cierta parte de esa dinámica cíclica es natural, es normal, tiene que ver con fenómenos de las tecnologías, de la cultura, de las finanzas”.

“Entonces, ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora, lamentablemente, son las dos cosas. En Chile tenemos un estancamiento secular, que es la manera en que yo lo llamo, que tiene que ver con cosas estructurales, pero además hay un fenómeno cíclico, que tiene que ver con un ajuste que era absolutamente esperable, y muchos lo dijeron, que venía después de la recuperación y un poquito de exuberancia que hubo a la salida de la pandemia, inflado por el IFE, inflado por los retiros, inflado por una serie de fenómenos”, explicó.

Problema global

“A eso se suma el hecho de que, en realidad, la pandemia no fue una cosa que pasó solo en Chile, pasó en todas partes del mundo. Entonces, muchas economías en el mundo están pasando por lo mismo, están pasando por esta recesión post-COVID, si tú quieres”, agrega Landerretche.

Según el economista, hay dos lugares que son aliados estratégicos importantes para la economía chilena que no están en su mejor momento: Estados Unidos y China.

“El problema que tenemos es que los dos lugares, por distintas razones, están lentos. En China hay un problema bien serio. Los chinos se metieron en una cosa muy parecida a una crisis inmobiliaria. Los chinos tienen una crisis inmobiliaria en este momento, que hace que su economía esté lenta por construcción, y volviéndose cada vez más lenta. Y los gringos, los gringos están entrando a su recesión post-COVID, que en el caso de ellos se aplazó bastante por distintas razones que tienen que ver con su idiosincrasia y su sistema financiero”, dijo.

“Estos dos motores nuestros, que son muy importantes, Estados Unidos y China, están lentos. A lo que se suma que nosotros mismos también estamos lentos”, recalcó.

“Entonces, la economía -cíclicamente- va a estar muy difícil que el próximo año sea bueno. Ojo, cuando estamos diciendo que no va a ser un buen año, con lo que sabemos hoy, no estamos hablando de un año catastrófico, no estamos hablando de un año de crisis, no es una recesión. Es simplemente un año en que va a ser muy difícil que crezcamos algo. En términos positivos, y si uno hace la cuenta en términos per cápita, descontando el crecimiento de la población, va a estar muy cercano a 0, 0,5, quizás si tenemos mucha suerte, 1%”, cerró.