Roberto Méndez no cree en la tesis del “conflicto desatado” entre Gobierno y empresarios

El ingeniero comercial y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Roberto Méndez analizó el último Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, el que tuvo una “previa caliente” como dijo el Presidente Gabriel Boric con los empresarios. Sin embargo, a juicio de Méndez, no existe esa tesis del “conflicto desatado”.

“Si uno escucha el discurso de Karen Thal, presidenta de Icare, hoy día una institución importantísima en el clima empresarial chileno, a pesar de que no representa ningún gremio específicamente, fue un discurso realmente constructivo. Hay que fijarse en los detalles”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, agregó que el Mandatario “se levantó para saludarla y agradecerle el discurso que había tenido, y no había sido un discurso gobiernista, había sido un discurso representando esta visión creativa, positiva del empresariado. Y eso también fue parte de Icare. Entonces, no hagamos titulares con cosas que no existieron, por una parte, y que yo creo que están en camino de arreglarse y de recomponerse el clima”.

“Las encuestas también, estas de expectativas empresariales, han ido mejorando un poco en el margen, siguiendo el discurso del ministro de Hacienda Mario Marcel, que también fue muy positivo, muy esperanzador también para el mundo empresarial”, agregó.

Por esto mismo, Méndez no cree en “la tesis del conflicto desatado entre gobierno y empresarios. En el mundo empresarial se está produciendo una renovación también impresionante. Y no hay que exagerar, por eso te digo, como que repite los medios, que se han pegado en cosas, pero fíjate que todo lo más interesante que está pasando en la empresa hoy en día está pasando en gente muy joven, que no está en Enade, pero esa gente que está emprendiendo, que está creando empresas como Mercado Libre, como Cornershop, que están creando emprendimientos de miles de millones de dólares, y son jóvenes, son personas que tienen en algunos casos menos de 30 años, y que están creando riqueza”.

“Hay personas que se han quedado pegados a esos otros estilos, a esa otra manera, que viene de tiempos pasados, pero yo creo que ya han pasado. No le doy demasiada importancia a estos lenguajes que ha habido, que han sido mutuos, porque también es cierto que el gobierno de repente ha tenido un discurso hostil, hacia el empresariado, hacia las empresas, hacia la actividad privada”, cerró.