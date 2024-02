Artículos destacados 09022024

Funeral de Estado y la derecha de luto

A los 74 años ha muerto, en un lamentable accidente de aeronavegación, Sebastián Piñera Echenique, dos veces Presidente de Chile, empresario controvertido y exitoso, personaje lleno de luces y sombras, pero sobre todo un político con una voluntad de poder de hierro y de una autonomía como pocos. Fue un Presidente de fin de transición, que tuvo el mérito de enseñarle a su sector que vive en un país que razona en el centro y no en los extremos. Esa es una gran lección política que deja el exmandatario, que también deja un vacío en la derecha.

¿Quién continuará el legado político de Sebastián Piñera?

Exautoridades que formaron parte de sus gabinetes comentan que ven difícil mejorar la salud de la coalición Chile Vamos sin la presencia de Sebastián Piñera, dado que era él quien mantenía reuniones constantemente con distintos personajes y buscaba alternativas para resolver la contingencia. Desde la derecha reconocen que la pérdida del exmandatario dejó un vacío en sus filas. Si bien hay quienes piensan que es muy pronto para ello, hay otros que ya señalan a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei como la principal figura que carga con el legado del expresidente Piñera. A rey muerto, ¿reina puesta?

El respeto del Frente Amplio

Desde que se conoció el trágico accidente que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera, el Gobierno decretó duelo nacional por tres días, el Presidente Boric fue a recibir el cuerpo del exmandatario al aterrizar en Santiago y algunos de los ministros y figuras del oficialismo le han hecho guardia al ataúd en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Señales que han generado comentarios, puesto que los que hoy Gobiernan fueron opositores implacables del fallecido jefe de Estado. El Frente Amplio, en particular, advierte no haber cambiado de línea, sino respetar el duelo.

Megaincendio: “El problema fue más bien la evacuación”

El megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso ha dejado hasta el momento 131 fallecidos y, según datos del Gobierno, cerca de 20 mil viviendas afectadas, en una zona que históricamente ha sufrido incendios en verano. Por algo, los mapuche llamaban a Valparaíso con el nombre de “Alimapu”, que significa “tierra quemada”. Con todo, la violencia con que destruyeron las llamas gran parte de la región ha posicionado la tragedia como uno de los desastres más grandes de los último años. Sobre esta tragedia, conversamos con el exministro Marcelo Mena.

Insatisfacción con el sistema político chileno

Si bien en Chile existe una mayoría que valora el sistema democrático por encima de cualquier otro modelo, el ciclo de dos procesos constitucionales fallidos profundizó los niveles de insatisfacción respecto a las instituciones y el funcionamiento de la democracia. Andrés Scherman, investigador de la UAI, señala que en Chile tenemos niveles de polarización mucho más altos, pero no solo en términos ideológicos, sino que ahora se suma la dimensión de la “polarización afectiva”.