Frente Amplio da tregua a la evaluación del “legado” del Presidente Piñera por duelo nacional

Los gestos republicanos del Gobierno para con la familia del ex Presidente Sebastián Piñera han suscitado comentarios respecto al cambio de discurso del oficialismo sobre la valoración del ex Mandatario. El Frente Amplio, en particular, advierte no haber cambiado de línea, sino respetar el duelo.

Desde que se conoció el trágico accidente que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera, el Gobierno decretó duelo nacional por tres días, el Presidente Boric fue a recibir el cuerpo del ex Mandatario al aterrizar en Santiago y algunos de los ministros y figuras del oficialismo le han hecho guardia al ataúd en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Señales que han generado comentarios, puesto que los que hoy Gobiernan fueron opositores implacables del fallecido jefe de Estado. “Para el último cambio de mando, cuando anunciaron la entrada del Presidente Piñera al Salón de Honor, yo me puse a aplaudir. Un parlamentario de izquierda me preguntó por qué aplaudía a Sebastián Piñera y le dije: ‘No estoy aplaudiendo a Sebastián Piñera, estoy aplaudiendo a la banda y a la piocha de O’Higgins, cuyo depositario, circunstancialmente es Sebastián Piñera por mandato popular”, comentó el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter a El Mostrador. Ese intercambio, advierte el diputado, refleja lo que es el republicanismo, que vendría a ser, explica, “la creencia en que el vigor de las instituciones nos provoca la posibilidad de que nuestros hijos vivan en un país mejor. Mientras más respeto tengamos por las instituciones, menos posibilidades hay de que nuestros hijos le toque algún día vivir episodios horribles como los que vivieron nuestros abuelos”. Desde la vereda del parlamentario, y la del Gobierno, Winter cree que se ha intentado “comprender lo delicado del momento por los incendios, por el fallecimiento del Presidente Piñera en dos sentidos”. Por un lado, dice, “el respeto al luto que merece la familia que ha perdido a un abuelo y a un padre” y, por otro, “el hecho de que quien ha fallecido fue dos veces Presidente de la República por mandato popular”. También te puede interesar: Artistas urbanos nacionales donan casas para los damnificados por incendios forestales Fiscalía dice que no hay informes sobre acelerantes y que tampoco hay detenidos por incendios El diputado frenteamplista sostiene que en estos momentos “no se está haciendo una evaluación política de la persona” y “terminados los momentos de recogimiento y respeto, vendrán las otras conversaciones”. Ahora, aclara, “mostrar respeto no significa una evaluación política”. Al consultarle por su juicio político sobre la figura de Piñera, dijo que no respondería y se limitó a contestar que “mi respeto al luto y a la tregua republicana y humanitaria no es signo de una evaluación política, creo que es adhesión a los valores humanitarios y a los valores republicanos, nada más”. Quién si fue un paso más allá, y entregó un análisis político, fue el presidente de Comunes Marco Velarde. Primero, advierte que es importante “no disminuir el valor hacia la nobleza de los gestos republicanos, a honrar la tradición de que Chile es un país republicano y demócrata”. Bajo esa línea agregó que “Sebastián Piñera merece respeto, honra y, sobre todo, que familiares, cercanos y adherentes puedan vivir el duelo”. Esto, “por más diferencias que uno pueda seguir sosteniendo hasta el día de hoy, él tiene que ser tratado como cualquier otro Presidente electo que haya muerto”. Velarde sostiene que estos gestos republicanos no son “un gesto de grandeza del Presidente Boric ni de nadie”, sino que “es lo esperable que un presidente tenga la humanidad y la capacidad de entender que ante el dolor no se saca provecho político”. En esa línea, agrega que “el Presidente Boric ha demostrado que el Frente Amplio es una fuerza madura y que puede revelarse ante la injusticia, pero al mismo tiempo, ser confiable y honrada frente a la República”. El frenteamplista reconoce que en su sector existe mucha crítica moral, pero advierte que él quiere hacer esa distancia y manifiesta de antemano que su comentario “es una crítica política, no es moral”. También te puede interesar: Avenida Sebastián Piñera: alcaldesa Peñaloza propondrá renombrar calle de Las Condes José Antonio Kast recuerda “luces y sombras” del expresidente Sebastián Piñera Velarde lo califica como un hombre clave por haber sido electo dos veces Presidente, pero también por ser alguien clave en la política de los acuerdos y porque logró tensionar “a la derecha más pinochetista conservadora que son de su misma generación”. Para Velarde, Piñera logró crear una derecha post dictadura con una conciencia determinada por los valores democráticos, pero por sobre todo con el libre mercado. “Esa consciencia de querer avanzar hacia una sociedad más económicamente abierta, más pro empresarios, creo que tuvo piso en la Concertación, sobre todo en la de los 90”, dice Velarde. Sobre eso, reconoce que gracias a eso se avanzó en acuerdos, pero “avanzó en aquellos que le convenía a su sector político y, en el fondo, de los cuales querían beneficiar sobre todo a las grandes empresas”. Ahora, la crítica central, es que en ese rol de articulador, “Piñera nunca logró desprenderse de sus conflictos de interés”, es decir -explica- “ fue un activo empresario mientras estaba también en el poder”. Ahí está, indica Velarde, “nuestra gran distancia”. Esto, advierte, “porque en el fondo su estilo de hacer política, muy ligada al mundo económico y a los conflictos de intereses que tenía, lo hace ser muy proclive a acuerdos con la Concertación”. Época en la que Velarde reconoce el progreso económico, “pero es también cuando más creció la desigualdad”. “Esa es una crítica con la que el FA creció y debe mantener y no solamente era hacia la ex Concertación sino que hasta todo el tipo de acuerdo que se llegó en ese periodo y creo que Piñera sí fue un actor importante para ese tiempo”, sostiene el timonel de Comunes. La diputada Mercedes Bulnes (independiente del Frente Amplio), pertenece a otra generación política, sin embargo sigue la línea del diputado Winter y reconoce que “Piñera fue una persona políticamente controvertida aún dentro de su sector”. Sin embargo, “creo que el juicio acerca de su Gobierno y de su persona deberá darlo el tiempo y no la emoción de una partida trágica”. Sobre los gestos del Gobierno, coincide con la línea del Ejecutivo: “Más allá de las diferencias políticas, el ex Presidente Piñera merece respeto, especialmente, en momentos en que lamentamos su muerte trágica”. También te puede interesar: Incendios forestales: ¿Cómo disminuir las secuelas psicológicas de una persona mayor afectada? Fiscalía dice que no hay informes sobre acelerantes y que tampoco hay detenidos por incendios Francisco Vidal, quien fue nombrado por el Gobierno en diciembre como presidente del directorio de TVN, cree que los gestos políticos del Ejecutivo, más allá de lo protocolar, “demuestran que hay una especie de sustrato, en Chile, una esencia de un espíritu republicano”. La valoración de estar haciendo un funeral de Estado, “el respeto por esa persona y los ritos protocolares son la esencia del espíritu republicano aunque hayan sido adversarios acérrimos en materias del desarrollo del país, políticas públicas y diagnósticos del país”. Para el histórico dirigente de la Concertación, lo que se le valora desde la izquierda al ex Mandatario Piñera, es el símbolo: “ Un Presidente democráticamente elegido después de 50 años, tras Jorge Alessandri Rodríguez”. Lo segundo, es que “en la difícil década de los 90, fue clave para que Aylwin, con minoría en el Senado por los designados y el binominal, sacara adelante las reformas laborales y la reforma tributaria. Son los votos de Piñera, más Allamand, los que logran eso. La UDI se opuso a rajatabla”. Desde la derecha, han habido voces críticas de estos gestos del Gobierno. La sindicada heredera del legado de Piñera, Evelyn Matthei, sostuvo, a propósito de las palabras del Presidente Boric que “una cosa es decir ahora que fue un demócrata desde el principio, y otra cosa es cómo lo hicieron sufrir a él y a todos sus ministros”. Cecilia Morel, hoy viuda del ex Presidente, dio declaraciones en una línea contraria: “Quiero agradecer a todas las personas (…) También agradezco al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric, quien nos recibió con mucho cariño”. Para más análisis y descubrir los secretos de la política, súmate a nuestra comunidad +Política, la apuesta de El Mostrador para quienes piensan que la política es indispensable para una mejor democracia. Inscríbete gratis AQUÍ.