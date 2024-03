Artículos destacados 15032024

Convergencia Social va de local y RD de visita

El fin de semana pasado se concretó el primer paso que le dará forma al Frente Amplio (FA) como un partido único. En el plebiscito entre los dos partidos principales de la colectividad –Convergencia Social (CS) y Revolución Democrática (RD)– se determinó por más de un 80% que el futuro será en conjunto. La distancia ideológica entre uno y otro nunca ha sido significativa, por eso este camino parece algo natural. Sin embargo, la decisión sobre la persona que liderará la primera etapa del partido definirá, sin duda, su perfilamiento. Si bien en junio habría elecciones, algunos liderazgos ya comienzan a sonar entre las filas frenteamplistas.

Gobierno y movimientos sociales: difícil convivencia

Se inicia el tercer año del Presidente Gabriel Boric y la relación del Gobierno con los movimientos sociales –que resultaron claves para su arribo a La Moneda tras derrotar a José Antonio Kast– ha sido de una convivencia tensa y distante. Ahora, en 2024, sectores del oficialismo apuntan a revertir esa lejanía, en un año de elecciones municipales donde se medirán las correlaciones de fuerza del oficialismo y la oposición. Algunos piensan que la presión de actores sociales en la calle podría lograr votos opositores en el Congreso para aprobar reformas.

Parlamentarios proponen acelerar reforma a la salud

Este martes el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inconstitucionalidad ingresado por senadores oficialistas, en contra de la mutualización contemplada en una de las indicaciones del proyecto de ley corta de isapres. Lo anterior, ya que consideran que este mecanismo incumple el fallo de la Corte Suprema, el que mandata a las aseguradoras a restituir los montos cobrados en exceso y aplicar una nueva tabla de factores. Los diputados Erica Aedo (DC) y Danisa Astudillo (PS), miembros de la Comisión de Salud de la Cámara, abordaron el tema, en un nuevo capítulo de La Semana Política.

“Es urgente un impuesto a la riqueza”

Gabriel Zucman es considerado uno de los economistas más brillantes de su generación. A los 37 años ya recibió la Medalla John Bates Clark, un premio para economistas menores de 40 años que es considerado un buen predictor de futuros premios Nobel. Dice que los actuales niveles de desigualdad son una amenaza para la cohesión social. Por eso, para explicar su propuesta de un impuesto global que recaudaría US$ 250 mil millones anuales para los cofres públicos en todo el planeta, la mano derecha de Thomas Piketty fue el invitado de esta semana a La Mesa.

Ley de inteligencia: “Tomar sopa con tenedor”

El ejemplo es gráfico y fácil de entender: “Como tratar de tomar sopa usando un tenedor con un solo diente”. Así define un agente de inteligencia el proyecto de ley del área que, desde distintos sectores políticos, se espera que sea aprobado hacia mayo en el Parlamento. Agentes de inteligencia no esperan cambios sustanciales, debido al cuerpo normativo que se tramita en el Congreso y apuntan a que, si lo que se quiere es mejor seguridad, el camino no es la ANI, sino una agencia de inteligencia criminal.

Científicos en la ruina

Una importante cita tuvieron esta semana los integrantes de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), que representa a unos 800 científicos de Chile y el extranjero. “Llevo más de 15 años trabajando a honorarios, me preocupa el futuro, especialmente temas de jubilación y no poder tomar licencia. Tengo fibromialgia y me da miedo de enfermarme de algo peor”, señala uno de ellos. La mayoría de ellos publican en las mejores revistas de ciencias, pero llevan décadas sin contrato y con sueldos precarios.