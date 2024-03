Parlamentarios proponen acelerar reforma a la salud y descartan mutualización

Este martes el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inconstitucionalidad ingresado por senadores oficialistas, en contra de la mutualización contemplada en una de las indicaciones del proyecto de ley corta de isapres. Lo anterior, ya que consideran que este mecanismo incumple el fallo de la Corte Suprema, el que mandata a las aseguradoras a restituir los montos cobrados en exceso y aplicar una nueva tabla de factores.

Debate legislativo que está contra el tiempo y que continúa en la Comisión de Salud de la Cámara, luego de 9 meses de discusión en el Senado.

En conversación con El Mostrador, los diputados Eric Aedo (DC) y Danisa Astudillo (PS), abordaron los principales nudos de la tramitación, como las implicancias de la mutualización y la reducción del monto adeudado a US$ 451 millones, así como la urgencia de acelerar la reforma al sistema de salud.

“No podemos permitir que las víctimas de este aumento de precios indiscriminado sean los que paguen la cuenta. Más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional no vamos a aprobar la indicación sobre mutualización, se lo hemos transmitido a todo el mundo. (…) Las isapres no pueden pretender que la sostenibilidad financiera venga de sus propios usuarios aumentando los precios de los planes, o mediante un perdonazo para no pagar lo que cobraron de manera indebida”, señaló Aedo.

Por su parte, la diputada del PS se refirió a la falta de información y transparencia respecto al real estado financiero de las aseguradoras. “Cuando uno busca conocer el verdadero estado contable de las empresas es muy difícil encontrarlo. (…) Lo que hemos tenido es una presión indebida y vergonzosa por parte de las isapres que han estado haciendo lobby por todos lados”.

Ambos parlamentarios coinciden en la necesidad de acelerar la reforma a la salud y el fortalecimiento del sistema público, discusión que -a su juicio- debió haber sido prioridad una vez instalado el gobierno.