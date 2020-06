Análisis de Bloomberg: "Chile fue admirado por su abordaje quirúrgico de la pandemia, pero hoy tiene una de las tasas más altas del mundo de infecciones"

El medio estadounidense Bloomberg realizó un análisis crítico sobre la situación Chile frente a la pandemia del coronavirus, en el cual se destaca el "abordaje quirúrgico" del país, pero, la mismo tiempo, se hace hincapié en que Chile posee "las tasas más altas del mundo de infecciones per cápita".

Según consigna Emol, el análisis comienza sosteniendo que "hace dos meses, Chile fue admirado por su abordaje quirúrgico de la pandemia: pruebas exhaustivas y cuarentena por zonas. Hoy tiene una de las tasas más altas del mundo de infecciones per cápita y su ministro de salud, que alguna vez fue elogiado, se ha visto obligado a renunciar".

En relación a la estrategia sanitaria implementada para combatir el COVID-19, se señala que "las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, un eco de la desconexión del año pasado entre el gobierno y la nación cuando un aumento en la tarifa del metro provocó disturbios masivos".

Bloomberg indica que los que salió mal en Chile "va al centro del debate sobre los confinamientos, que los expertos en salud ahora reconocen que funcionan bien para los que tienen, pero no para los que no tienen". Lo anterior, va ligado a lo admitido por el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien dijo que "no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento" que existía en el país.

"Al final, la lucha contra el virus en Chile parece haber sido víctima de los mismos factores que provocaron crisis en otros mercados emergentes: pobreza, hacinamiento y una masiva fuerza laboral informal", precisa el medio.

Respecto al origen de la propagación del COVID-19 en Chile, Bloomberg señaló que "al igual que el resto de América Latina, la pandemia llegó a Chile cuando los ricos regresaron de sus vacaciones en los Estados Unidos y Europa y transmitieron el virus a las oficinas y círculos sociales".