Plebiscito Constitucional de Salida: revisa los detalles a considerar como horarios, datos electorales y excusas de inasistencia

Se aproxima el Plebiscito Constitucional de Salida este 4 de septiembre y el Servicio Electoral (Servel) ya entregó los datos personales que incumben a cada ciudadano para la votación en la que se debe elegir aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Ese día, las urnas estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, horario que puede extenderse si aún hay gente en los locales esperando para poder sufragar.

En esa línea, los aspectos más importantes a considerar es que en esta jornada de elecciones hay que estar atentos/as a los cambios respecto a las mesas y lugares de votación, los cuales se modificaron para que estén cerca del domicilio del elector.

Para esto, puedes averiguar tus datos con tu RUT en Consulta.servel.cl, información que está disponible desde el pasado 13 de agosto con la nómina de locales y vocales de mesas.

"Las mesas van a cambiar todas, se vuelven a enumerar, esas mesas que tenía la letra V y M tienen una nueva enumeración y las personas dentro de un local están asignadas en orden alfabético", sostuvo el director del Servel, Andrés Tagle a ADN.

¿El voto es obligatorio?

Por otro lado, cabe destacar que el voto es obligatorio para los chilenos y voluntario para los ciudadanos extranjeros.

El no asistir a tu sufragio obligatorio va derivar una multa de 3 UTM o $180.000 aproximadamente, a excepción de que tengas las siguientes excusas:

Enfermedad que impida a la persona asistir al local de votación. Ausencia del país. El día del plebiscito, encontrarse en un lugar situado a más de 200 kilómetros del domicilio registrado. Impedimento grave, el cual deberá ser comprobado ante el juez correspondiente.

Todas estas excusas de inasistencia deberán ser acreditadas ante el Juzgado de Policía Local al cual sea citada la persona.

De este modo, los procedimientos consisten en que "a Carabineros pueden ir las personas que están a más de 200 kilómetros a dejar constancia que están en ese lugar. Por ejemplo, yo voy a la comisaría de Talca y me dan una constancia que yo estaba en Talca ese día y eso me sirve después para cuando sea citado al juzgado. Pero el solo ir a Carabineros no es excusa", detalló Tagle.

Otras causales se presentan ante un juez, como las personas que estén en el extranjero el día de la votación, quienes deben presentar sus pasaportes.

"Y desde luego las personas que tengan incapacidad física o mental, por enfermedad u otra causa, presentando los certificados médicos respectivos", explicó el director.

¿Qué puedo hacer si no puedo ser vocal de mesa?

Los vocales que fueron seleccionados en la primera nómina del Servel podrán presentar sus justificaciones de inasistencia ante las juntas electorales desde ayer martes 16, hasta mañana jueves 18 de agosto.

Este, "es un trámite que se puede hacer online y ahí tienen que dar sus fundamentos. Si la excusa es aceptada por la junta, la persona queda liberada y se busca un reemplazante", sostuvo Tagle.

Así, cualquier vocal podrá excusarse de ejercer el cargo conforme a las causales de excusa del artículo 49 de la Ley 18.700, las cuales deberán ser entregadas por escrito ante el secretario de la junta electoral respectiva y deben corresponder a las siguientes situaciones:







Ser adulto mayor, es decir, tener 60 o más años (aunque el organismo señala que de todas formas se pueden ofrecer voluntariamente para ejercer como vocal de mesa, en el caso de que se ofrezcan como reemplazantes.) Se podrán justificar las mujeres embarazadas que estén en cualquier período de gestación. Padres o madres de un hijo o hija de dos años, así como quienes se desempeñen como cuidadores o cuidadoras de adultos mayores o personas con dependencia o discapacidad y las personas que cumplan funciones e establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM). También puede pasar que hayan personas que sean requeridas como vocales de mesa el mismo día del plebiscito, las cuales podrán acreditar sus excusas ante el delegado del local el 4 de septiembre o ante el juez de Policía Local en caso de ser citados con posterioridad.

En todos los casos, una vez finalizada el período de excusa, el Servel entregará una segunda nómina con los vocales reemplazantes este mismo sábado 20 de agosto, por lo que es otra fecha a tener en consideración.

¿Qué pasa si no justifico el incumplimiento de vocal de mesa?

En el caso de que los vocales de mesa o miembros de colegios escrutadores no asistan a sus funciones sin haberse excusado previamente, arriesgan multas de 2 a 8 UTM, un monto que se traduce a $117.544 y $470.176 respectivamente.

Asimismo, el Servel tendrá hasta un año para denunciar a las personas que no participaron de la votación y del Plebiscito. Posteriormente, la persona será notificada al domicilio registrado.

Luego, deberán presentarse al Juzgado y dar sus razones correspondientes. De lo contrario, deberán pagar la multa indicada.

Concurrencia y transporte

En las elecciones presidenciales pasadas, los problemas del traslado a los locales de votación fueron un obstáculo para los electores tanto de zonas urbanas como rurales.

Tras esta situación, desde el Gobierno se promulgó una ley que garantiza compensaciones y vías libres para todos los choferes que trabajen el día del plebiscito, e incluso se ha levantado la iniciativa de que el transporte nacional sea gratuito para ese día, pero no ha llegado a ser una medida concreta.

Por lo anterior, se llama a que gracias a que la concurrencia de votantes tiene sus horarios de auge en unas horas de la mañana, pero se colapsa en la tarde, dentro de lo posible, vaya a votar temprano para evitar problemas con el traslado, filas largas y horas de espera.