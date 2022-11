Sigue la teleserie del PDG: Cámara confirma que no ha recibido reglamento interno del comité, tras indagatorias por expulsión del diputado Pulgar

La teleserie del Partido de la Gente (PDG) sumó un nuevo capítulo, luego que diputados de la colectividad recurrieran a la Policía de Investigaciones (PDI) para indagar la expulsión de su par Francisco Pulgar, independiente que formaba parte de su bancada pero que fue desterrado por votar a favor del oficialista Vlado Mirosevic (PL) en la elección de la presidencia de la Cámara Baja; algo que también hicieron los legisladores PDG Karen Medina y Rubén Oyarzo.

Tras su expulsión, Pulgar alegó que la bancada del PDG cometió una infracción reglamentaria, ya que su salida se definió por votación mayoritaria (cinco votos contra cuatro) y no por unanimidad, como establecería la normativa. Ante esta situación, los diputados Pulgar, Medina y Oyarzo, apoyados por Gaspar Rivas, decidieron presentar una denuncia por "adulteración de instrumento privado". Los parlamentarios acusaron que las actas tuvieron modificaciones reglamentarias que permitieron la sanción a Pulgar, pero que no habrían sido ratificadas por este sector de la bancada. De hecho, algunos afirmaron que se habrían elaborado el día anterior para justificar las sanciones.

También te puede interesar:

Ahora, en respuesta a la denuncia de los diputados Pulgar, Rivas, Oyarzo, y Medina —estos tres últimos en estado de reflexión—, el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros Perkić, informó lo siguiente:

"En respuesta a su nota de 9 de los corrientes, cúmpleme informales que en la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados, hasta esta fecha, no se ha recibido el Reglamento Interno del Comité de Diputados del Partido de la Gente".

Cabe mencionar que personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Valparaíso, coordinado con el jefe de esa comisaría en el Congreso, Rodrigo Carreño, se presentó ante la Cámara de Diputados para desarrollar las diligencias.

"Al revisar las actas donde estaba indicado el ingreso de las modificaciones, se encontraron algunas inconsistencias que nos llamaron bastante la atención, y esto nos llevó a pensar que iba a ser necesario una denuncia preventiva a la PDI para que verificara eventualmente algún tipo de delito de falsificación de instrumento privado", relató el diputado Gaspar Rivas —que no votó en la elección de Mirosevic—, junto con recalcar que "se trata de un reglamento interno de bancada".

"Nosotros también consultamos y hasta el momento no hay constancia de que la copia original de dicho reglamento haya sido depositada en la Secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ese es un requisito de validez del reglamento y si no es así el reglamento no tiene validez alguna", sentenció el diputado Rivas. Y, producto de aquello, dijo, eventualmente, la sanción aplicada al diputado Francisco Pulgar sería "nula y de ningún valor". El parlamentario del PDG adelantó, además, que el próximo lunes se juntarán para tomar una decisión final.

"Creemos que hubo una eventual adulteración de las actas y del reglamento para realizar modificaciones reglamentarias que respaldasen la expulsión de Pulgar, las que no habrían sido ratificadas, porque suponemos que fueron efectuadas recientemente", detalló el diputado Oyarzo, añadiendo que literalmente se desayunaron con que hace 48 horas existía una solicitud de expulsión para el diputado Pulgar y "sanciones sin especificar" para los diputados Rivas, Medina y él.

"Eso se nos notificó ayer, se alcanzó a expulsar al diputado Pulgar por mera simple mayoría, no por unanimidad como lo exige el propio reglamento de la bancada, reglamento presuntamente adulterado y que no se encuentra presentado en la secretaría general de la Cámara", mencionó.

Para Rubén Oyarzo, esto "cruzó la línea". Y es que a su juicio "estamos hablando de una pasada de máquina, de una purga, de una vendetta donde una mayoría circunstancial está aprovechando un solo voto que tienen de mayoría, para hacer lo que quieren y transformar la bancada en una situación autoritaria".







Respuesta a Diputados PDG by El Mostrador on Scribd

Declaración del PDG tras votación en la Cámara by El Mostrador on Scribd