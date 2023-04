Hoy comienza plan “Calles sin Violencia” en 22 comunas de la RM, previo a extensión a nivel nacional

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y la delegada Presidencial Regional Metropolitana, Constanza Martínez, junto a altas autoridades de Carabineros, PDI y Ministerio Público encabezan este lunes el lanzamiento del plan ”Calles sin violencia”, cuyo objetivo es establecer una estrategia de intervención específica para 22 comunas de la RM a partir del trabajo coordinado de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

El plan “Calles sin Violencia”, presentado por el Presidente Gabriel Boric con el objetivo de abordar la crisis de seguridad en el país, dará inicio en la Región Metropolitana este lunes. En su primera etapa, se implementará en 22 comunas de la capital que fueron seleccionadas debido a sus altos índices de delincuencia y criminalidad.

El programa abarcará las siguientes comunas de Santiago: Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo, Quinta Normal, Pudahuel, El Bosque, Peñalolén, Cerro Navia, La Florida, La Granja, Melipilla, Renca, San Joaquín, San Miguel, Independencia y San Ramón. Posteriormente, el programa se extenderá gradualmente a otras zonas, incluyendo todas las capitales regionales.

En total, se intervendrán 46 comunas en todo el país, entre ellas Arica (Arica y Parinacota), Iquique y Alto Hospicio (Tarapacá); Antofagasta y Calama (Antofagasta), Copiapó (Atacama), Coquimbo, La Serena y Ovalle (Coquimbo); Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Cartagena (Valparaíso); Rancagua (O’Higgins), Talca (Maule); Chillán (Ñuble), Concepción, Coronel y Los Ángeles (Biobío); Temuco (Araucanía), Valdivia (Los Ríos), Puerto Montt (Los Lagos); Coyhaique (Aysén) y Punta Arenas (Magallanes).

Durante la presentación del plan, el Mandatario destacó la promulgación de la Ley Naín-Retamal, “aprobada transversalmente por una inmensa mayoría de los parlamentarios, una ley que protege adecuadamente la actuación de Carabineros frente a una acción criminal, cada vez más cruel y desembozada”.

“El mensaje que entregamos como Gobierno, pero, sobre todo, como Estado, es que cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a Carabineros de Chile y a las Fuerzas del Orden, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada. No hay Gobierno y Oposición, no hay izquierdas y derechas, no hay mayores y jóvenes, estamos en esta cruzada todos unidos”, indicó Boric.

Agregó que sostuvo reuniones con el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, con el Director General de la Policía de Investigaciones y, también, con el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, donde “le he pedido a las policías que presenten e implementen a la brevedad un plan de fortalecimiento de seguridad para sus miembros y de mejorar los protocolos con los que se actúa”.

Plan Calle sin Violencia

El Presidente de la República instruyó que se adelante la implementación del Plan Calle Sin Violencia, que ha sido diseñado por el Ministerio del Interior en máxima coordinación con ambas policías.

“La política del Plan Calle Sin Violencia es concreta y efectiva, va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías no sólo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, el fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, la creación del delito de extorsión, como señalaba anteriormente y el endurecimiento de penas para el delito de secuestro promulgadas esta mañana”, añadió.

Cabe destacar que este plan se focalizará en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos, y será acompañado, además, de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes, sus espacios de deporte y sus espacios educativos que son, también, formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia.

Recursos adicionales

Junto con lo anterior, el Presidente Boric informó que dispuso que se destinen un total de US$ 1.500 millones anuales en régimen para que, “sumados a los incrementos que ya hemos hecho, considerados en el Presupuesto 2023, involucrarán un incremento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he referido anteriormente. Estos son recursos extra que se ejecutarán anuales en régimen”.

“Los recursos adicionales se irán aportando a medida que se vayan adoptando las medidas administrativas, que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia, y las reformas legales que lo dispongan, financiándose con fondos de emergencia del tesoro público, no reasignaciones, no fondos ya destinados a otra cosa”, aclaró.

Este fondo permitirá reforzar la protección a la policía con equipamiento y material más seguro. En materia de persecución penal, va a permitir la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados, reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas.

En materia de reforzamiento de la actividad policial, además de la renovación del parque vehicular que ya estaba en marcha, “vamos a poder tener una fiscalización intensiva del control de armas, aumento de patrullajes, dotación adicional en Carabineros para estas tareas, liberándolos también de tareas administrativas, y un programa especial para el reforzamiento de los equipamientos de protección de nuestras policías, Carabineros y PDI”.

En materia de fiscalización e infracciones, anunció que se va a aumentar la fiscalización municipal del comercio regular e irregular, y la fiscalización de los inmuebles ocupados de manera abusiva o ilegal, entre otras cosas.

Por último, en relación a las intervenciones comunitarias, “vamos a aumentar las inversiones relativas a la prevención del delito, en particular en cámaras de seguridad, en luminarias, en cámaras para las policías que implicará un aumento de la inversión en mejoramiento de espacios públicos a través de Subdere, Minvu y municipios”.