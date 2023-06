Latorre: “Catalina Pérez no tiene porqué hacerse responsable, por más que sea su círculo cercano”

En entrevista con Mirna Schindler en Al Pan Pan, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), defendió a su compañera de partido, Catalina Pérez, por no renunciar a la vicepresidencia de la cámara baja durante el día de ayer, tras darse a conocer que su pareja, Daniel Andrade, logró un convenio para la fundación Democracia Viva con el Ministerio de Vivienda, el cual le otorgó $430 millones. Al respecto, el parlamentario comentó que a su juicio “Catalina no tiene porqué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sea su círculo cercano”. Obviamente, “hay que investigar si hay alguna irregularidad en ese convenio, nosotros como partido hemos abierto una causa contra ello en el Tribunal Supremo, pedimos a Catalina que vaya a Contraloría. Además hay una investigación en el Minvu. Somos los primeros interesados en que se investigue todo”. Sin embargo, hasta la información que tienen hasta hoy, según el senador Latorre, dicho convenio no tendría irregularidades en torno a un fraude fiscal, sino que lo que se critica es el vínculo que llevó a la pareja de la diputada a hacerse cargo de la fundación. “El cuestionamiento es más bien de un tipo de descriterio de prudencia política, de una arista más bien ética”, sostuvo, apuntando al criticado “amigismo” que se genera en el mundo político.