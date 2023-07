Fontaine y Moreno vuelven a la carga con sus agendas en el Consejo Constitucional

Los exconvencionales Bernardo Fontaine (IND-RN) y Alfredo Moreno (IND-UDI), que fueron electos en cupos de partidos de Chile Vamos fueron muy críticos del proceso anterior, aunque actores claves y articuladores de la minoría de derecha en la pasada Convención Constitucional. En el nuevo proceso, vuelven a aparecer siendo líderes de las dos primeras iniciativas populares de norma (IPN) que han conseguido más de 10 mil apoyos y ser debatidos en el Consejo Constitucional: con mi plata no y el respeto al rodeo y otras actividades que dan origen a la identidad de ser chileno. Entre los consejeros, de mayoría de derecha, no hay duda que ambas iniciativas serán aprobadas. Desde el oficialismo tildan de “ultraconservadoras” a estas iniciativas a la espera de una movilización progresista de última hora.

Uno de los mecanismos de participación ciudadana más conocidos en el proceso constitucional son las iniciativas populares de norma (IPN) que proponen, desde la sociedad civil, cambios al anteproyecto que entregaron los expertos hace casi un mes. Ya se presentaron más de 1.300 iniciativas, por personas y organizaciones, y tendrán hasta el viernes 7 de julio para conseguir 10 mil apoyos que todos los ciudadanos con clave única pueden firmar en una plataforma creada por las universidades de Chile y U. Católica que coordinan la Secretaría de Participación Ciudadana del proceso constitucional.

La primera iniciativa que llegó a la meta de 10 mil firmas fue “con mi plata no” que busca “garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros previsionales”. Su vocero, Bernardo Fontaine, llegó la mañana del pasado viernes a las afueras de la sede capitalina del Congreso Nacional con una decena de adherentes a celebrar la más exitosa de las iniciativas. “Hemos dicho una y otra vez a los políticos que los chilenos quieren seguir siendo dueños de sus ahorros previsionales” dijo Fontaine, pero subió la apuesta y dijo que esta IPN “es un mensaje muy claro y fuerte al Congreso para que reformule la reforma de pensiones” dando entender que esta organización apunta más allá del debate constitucional, entregando posiciones a la tan dilatada modificación al sistema de pensiones y solicitando que exista “la posibilidad de elegir cotizador público o privado”.

Pero esta no es la primera vez que incursiona en esto Fontaine, ya lo había hecho como convencional constituyente en el proceso anterior. El vocero de “con mi plata no” fue electo en cupo RN en el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén) y aún se recuerda su controvertido fakenews en la portada en Las Últimas Noticias en marzo de 2021, cuando dijo que “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales” apuntando, muy prontamente, al rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional.

Pero esta organización no es nueva entre la iniciativas populares de norma, en el proceso pasado fue la IPN con mayor número de firmas: más de 60 mil y pese a eso, no fue aprobada por los convencionales, mayoritariamente de izquierda. En ese momento, eso sí, Fontaine no era el vocero, porque claro, era convencional. La vocería de “con mi plata no” la llevó su asesor, el RN Francisco Orrego, que ahora está intentando competir en la interna del partido de Manuel Montt.

Otro de los exconvencionales constituyentes de derecha que volvieron a aparecer a raíz de las iniciativas populares de norma de este nuevo proceso constitucional es Alfredo Moreno, hijo del exministro del mismo nombre y campeón nacional de rodeo 2022. Moreno Echeverría fue electo por la región del Maule como independiente en cupo UDI, fue uno de los convencionales más activos en redes sociales desde la derecha y un importante líder de la campaña del rechazo como presidente de la Corporación Vive Chile Rural, una institución que reúne a varias organizaciones de la ruralidad, como la Federación del Rodeo Chileno, la Federación de Criadores de Caballos Raza Chile y la Sociedad Nacional de Agricultura. Es esa corporación, la que consiguió la segunda iniciativa popular de norma con más de 10 mil firmas y que pese a que Moreno dejó su presidencia, sigue empujando desde sus inicios.

La iniciativa se titula “respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno” y modifica el artículo 38 del anteproyecto para incluir en el inciso donde se habla de los emblemas patrios, lo siguiente: “respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”. Alfredo Moreno dijo que esta iniciativa busca relevar la importancia del “rodeo y a toda la cultura alrededor de las tradiciones chilenas, como la música, el baile y el folclore”.

Ambos exconvencionales de derecha fueron consultados por El Mostrador fueron claros al señalar que las primeras iniciativas que lograron las 10 mil firmas no son de derecha. “Es una iniciativa del mundo rural, para que las tradiciones y la cultura chilena sea parte de esta propuesta constitucional” dijo Alfredo Moreno. Por su parte, Bernardo Fontaine indicó que “dentro de nuestra iniciativa tenemos gente del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y muchos independientes, porque al final esto es transversal”.

El oficialismo contra reloj

Con apenas 17 escaños en el Consejo Constitucional y con una abrumadora mayoría de derecha en el órgano. El consejero Yerko Ljubetic (Convergencia Social) se hizo cargo de que las iniciativas populares de norma con más afinidad a la derecha sean las que lideren el proceso de recolección de firmas: “los partidos políticos de izquierda han sido menos diligentes en esta labor que los partidos de derecha”.

En la misma línea, el consejero Fernando Viveros (PC) dijo que “hay iniciativas ultraconservadoras sin duda que es la expresión de la dispersión que hoy día tiene el mundo social” y hace la comparación con los sectores de derecha “que ha recibido buena educación, que ha tenido privilegios y que les permite estar mejor organizados”. El “bloque de unidad” como piden ser llamados está por publicar un listado de “10 iniciativas populares de norma progresistas” que pedirán a sus bases apoyar a menos de siete días de que se termine el plazo para firmas por las IPN.