Gobierno no descarta querella en caso Democracia Viva: “Ha habido una revisión”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo afirmó esta mañana que el caso que involucró una serie de millonarios contratos a la Seremi de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva ha preocupado al Gobierno. “Cuando pasan estas situaciones hay que tener acciones contundentes, que se asuman las responsabilidades políticas y las penales si es que hay delito”, señaló la ministra.

La ministra manifestó en conversación con Mesa Central que el caso es “una preocupación del Gobierno en general y esa preocupación nos ha ocupado, porque no solamente nos ha indignado tener que enfrentar en nuestro Gobierno una situación como esta, sino que hemos tenido que tomar acciones concretas y con los estándares que creemos que corresponden en cualquier democracia y en cualquier gobierno poder ejecutar”.

“Ha sido muy fuerte para nosotros como Gobierno, pero sobre todas las cosas porque se suma este elemento como un elemento más donde se pierde credibilidad en las instituciones”, agregó.

“Cuando pasan estas situaciones hay que tener acciones contundentes, que se asuman las responsabilidades políticas y las penales si es que hay delito. Nosotros no podemos ser jueces, pero queremos hacer justicia”, dijo, señalando que en este caso “al menos hubo un tremendo descriterio político”.

En esa misma línea, señaló que si bien hay una investigación en curso, desde el Gobierno no descartan presentan una querella.

“No lo descartamos, pero por el momento lo que estamos haciendo es recabar toda la información, primero en lo que es el Ministerio de Vivienda con esta modalidad que viene del 2018 sobre los convenios de transferencia a organismos sin fines de lucro para habilitación de campamentos”, sostuvo.

Al ser consultada por cuán incómodo es para el Gobierno que el ministro Giorgio Jackson (RD) milite en el partido involucrado en el caso, Vallejo aclaró que “vinculación con el caso no tiene, tiene una militancia”.

“Se entiende que haya permanentemente preguntas asociadas a ese tema, a mi también se me hacen todo el tiempo, es parte de la responsabilidad hacernos cargo de este caso”, señaló.

Y que la polémica “no afecta la efectividad del ministro, ha estado en la calle presente prácticamente todos los días, yendo a distintas zonas”, tras la emergencia causada por las lluvias.

Además, indicó que desde el Gobierno central solo se supo de la vinculación de Andrade con el Estado a partir de la polémica relacionada a la Fundación Democracia Viva.

“Cuando salta la preocupación es cuando nos enteramos de esta situación con la Fundación que el presidía y dado obviamente la irresponsabilidad política de no poner estos antecedentes, de no ponderar políticamente lo que significaba esta situación, por lo menos, hablo de la ponderación política del escritorio como mínimo, también se hace valer su responsabilidad y él no está trabajando en el Gobierno”, manifestó.

Por último, al ser consultada por las declaraciones del Presidente Boric respecto al caso, Vallejo afirmó que “no poner las manos al fuego por nadie no significa meter todos en el mismo saco o validar una caza de brujas. cuando asumimos que todos son responsables, nadie es responsable”.