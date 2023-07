Rector PUC: “Es absolutamente inaceptable que siga abierta la herida de los detenidos desaparecidos”

En el marco del seminario “1973: A 50 años del Golpe de Estado. Lecciones desde el pasado, para hoy y el futuro”, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, señaló que “cuando todavía hay falta de colaboración y falta de acción del Estado para realizar esas investigaciones, nos damos cuenta de por qué esta herida no cierra. La situación de los detenidos desaparecidos está en el centro de nuestra problemática”, subrayó. Esta intervención fue una más de las reflexiones que realizaron los rectores Carlos Saavedra de la Universidad de Concepción; Marisol Durán, de la Universidad Tecnológica Metropolitana; y Rodrigo Vidal, de la Universidad de Santiago.

En el marco de las cinco décadas desde el inicio de la dictadura, la Universidad Católica realizó el seminario “1973: A 50 años del Golpe de Estado. Lecciones desde el pasado, para hoy y el futuro. Mirada de rectores”.

En la ocasión, que contó con la participación de Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica; Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción; Marisol Durán, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana; y Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago, Patricio Bernedo –académico de Instituto de Historia UC y director del Centro para el Diálogo y la Paz de la misma casa de estudios– abrió la conversación declarando lo siguiente: “La reflexión sobre el quiebre de la democracia no solo es un derecho sino que es un deber, para dilucidar cuáles fueron los factores que llevaron a ese quiebre. Este deterioro de la convivencia nacional afectó también a las universidades de la época, basta recordar la figura del ‘rector delegado’”.

“Las detenciones, torturas, ejecuciones y otras, afectaron a las comunidades académicas durante muchos años y dejaron una triste huella”, prosiguió Bernedo.

La rectora de la UTEM, Marisol Durán, sostuvo por su parte que “a partir del Golpe de Estado se impuso un modelo de educación diferente. Fue un golpe muy fuerte hacia la educación pública, se introdujo la lógica de la competencia y del financiamiento, compitiendo entre las universidades para acceder a recursos que permitieran la sustentabilidad de ellas. Tenemos que recordar que existían 8 instituciones de educación superior que alcanzaban el total de 145.000 estudiantes, donde el 67 por ciento estaba en las instituciones estatales”.

“También es importante la preservación de la memoria para impedir la repetición. La resolución de los conflictos no puede pasar por hechos violentos y que atenten contra la institucionalidad”, recalcó Durán.

El rector de la USACH, Rodrigo Vidal, fue un poco más allá y recordó que hubo universidades que se beneficiaron de la dictadura en perjuicio de otras.

“Como país y como USACH no vamos a poder cerrar heridas mientras no terminemos de reconstruir la historia de lo sucedido y para eso debemos dialogar. Las universidades no podremos construir juntas el país que Chile necesita mientras no seamos capaces de conversar francamente de aquello que nos separa, por ejemplo, que algunas universidades se hayan fortalecido a partir del 81 en desmedro explícito de otras universidades, con un impacto todavía muy presente, y no podemos avanzar engañándonos, haciendo como que eso no sucedió”, expresó Vidal.

Quiebre democrático y DD.DD.

El rector Ignacio Sánchez, de la Universidad Católica, hizo hincapié en la necesidad de que la conversación sobre este oscuro período no se extinga, sino por el contrario, que se estimule el desafío de arribar a un consenso.

“El quiebre democrático es algo sobre lo que tenemos que seguir conversando para que no vuelva a ocurrir nunca más. La voluntad de llegar a consenso es fundamental. La falta de diálogo nos llevó a este quiebre democrático que nunca debiera haber ocurrido”. “Yo tenía 12 años y me tocó cruzar frente a La Moneda a las 7:30 de la mañana para ir al colegio, y volver inmediatamente a las 8:30 de la mañana, con lo cual tuve la visión de los tanques cercando La Moneda”, compartió el rector Sánchez.

El rector de la PUC hizo un punto aparte y calificó como “absolutamente inaceptable ” que siga sin conocerse el destino de los detenidos desaparecidos (DD.DD.).

“Han sido encontrados no más de un tercio. Cuando todavía queda esa herida abierta, cuando todavía hay falta de colaboración y falta de acción del Estado para realizar esas investigaciones, nos damos cuenta de por qué esta herida no cierra. La situación de los detenidos desaparecidos está en el centro de nuestra problemática”, subrayó. Finalmente, el rector invitó a mirar al futuro sin olvidar el pasado.