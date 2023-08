Artista Gonzalo Sánchez inaugura nueva exposición este sábado en Museo Ralli

Este sábadose inaugurará la exposición individual de arte lumínico “Infinito” del artista visual y abogado experto en propiedad intelectual, Gonzalo Sánchez, bajo el seudónimo de Pikti.

La muestra retrospectiva se realizará en Sala 4 (subsuelo) de #MuseoRalliSantiago y estará compuesta por 30 obras en pequeño, mediano y gran formato.

Éstas explorarán las posibilidades expresivas de la luz, el color y el uso de tecnologías de punta en diferentes medios y espacios; combina, cristales, espejos, leds, papeles y tinturas vegetales.

Sus instalaciones se traducen en montajes complejos con una fuerte carga poética y espiritual. En definitiva, ambientes inmersivos que invitan al espectador a experimentar nuevas sensaciones y emociones.

Sánchez cuenta que esta muestra es producto de una invitación de la directora del Museo Ralli, Haydée Milos, para realizar una exposición retrospectiva de la exploración de su camino en el arte lumínico realizado en los últimos 15 años”.

“Imposible decir que no a un museo que me gusta mucho por la calidad de sus colecciones, la museografía que tiene, el espacio privilegiado en el cual se encuentra y su voluntad de hacer accesible sus colecciones a la comunidad particularmente a los estudiantes”, comenta.

“Somos afortunados de que el fundador de los museos Ralli, Harri Recanatti, haya elegido a Chile para tener uno de los museos de su fundación que como es sabido posee una de las más grandes colecciones de arte latino americano a nivel mundial”.

Retrospectiva

Si bien hacer un ejercicio retrospectivo es más bien una operación que corresponde a grandes consagrados, “lo que ciertamente no es mi caso, pero como nunca le he hecho el quite a los desafíos acepté porque de alguna manera es una oportunidad de ponerme en posición de mirar hacia atrás y leer mi propia obra para intentar descubrir si hay alguna coherencia o denominador común a lo largo de los años”.

Sánchez comenta que el resultado fue positivo y sin duda el denominador común es el indagar sobre el sentido humano de la trascendencia y su vocación hacia la infinitud.

“En esa línea la luz y yo, nos llevamos bien, es un lenguaje que, si bien atrapa la retina sin posibilidad de escape, gatilla estados meditativos y poéticos profundos”.

Tres momentos

Para esta exposición, el artista recató “tres momentos”, en sus palabras.

“Rescaté el tema del territorio donde se expondrá una serie de cordilleras y glaciares en los cuales dialogan las nuevas tecnologías con materialidad orgánica. Cuando he expuesto fuera de Chile siempre llamó la atención el hecho de que mis obras lumínicas que usan tecnología bastante sofisticada integraran materiales tales como, polvo de cordilleras chilenas, lapislázuli, papeles vegetales teñidos con tinturas andinas. La cordillera para mí es parte de la identidad chilena y por lo tanto de la mía. Cuando viajo la echo de menos de inmediato”, dice.

La segunda línea son las chakanas o cruces andinas que dan cuenta de la cosmovisión de los pueblos andinos precolombinos que encontraron en las estrellas la matemática que da sentido a su forma de estar en el mundo.

“Para mí las culturas precolombinas y la andina, en particular, han sido y serán una fuente inagotable de inspiración”, añade.

“También rescaté una obra muy emblemática para mí que se denomina ‘La puerta de la luz’. Cuando la adquirió un coleccionista, tuve que hacerla de inmediato ya que me di cuenta de que es una de mis obras más importantes y quería tenerla cerca; sintetiza muchas reflexiones, alude al misterio permanente en el cual estamos inmersos existencialmente, pero desde un horizonte de esperanza luminosa. Esta puerta contiene sal de Cahuil y Boyeruca un elemento con una gran carga semántica, de hecho, en muchas tradiciones espirituales, como la cristiana, la sal está asociada a la sabiduría y el conocimiento”.

Además resalta que, por otro lado, como abogado de propiedad intelectual tuvo “el privilegio” de tramitar la indicación geográfica para la sal de Cahuil y Boyeruca, “de manera que mi vinculación con ella proviene de distintos lugares”.

Finalmente, para esta exposición creó una obra nueva pero que está orientada en las mismas coordenadas que las obras anteriores.

Se llama “Periscopio” está hecha con elementos muy sencillos, cañerías blancas que fueron convertidas en artefactos de luz. En su interior se ven seres humanos en estado de introspección nadando en atmosferas azules y misteriosas y complejas como la vida misma.

“El periscopio puede ser una metáfora de la importancia de que el ser humano haga introspección para conocerse, examinar los propios pensamientos, sentimientos, motivaciones y acciones. La introspección nos ayuda a descubrir quiénes somos, qué queremos, qué nos hace felices o infelices, qué nos hace bien o mal como personas y como sociedad”, explica.

“Hoy como sociedad y como mundo navegamos en un desconcierto total presenciando la revisión y caída de todos los paradigmas. Se intenta buscar la raíz de todas las crisis en lo que nos es externo, ideologías, sistemas políticos, modelos económicos. La invitación, muy modesta, es a pensar que, tal vez, no hay cambio global si no hay cambio individual. Solo si los seres humanos se conectan con su esencia espiritual será posible pensar en un mundo más colaborativo, justo y solidario”, concluye.