Artista Yisa: “Reflexiono sobre colonización publicitaria como dominación de inconsciente colectivo”

José Yisa (Jose Caerols) llevó a cabo su exhibición “Das Kapital Kunst” (DKK, el arte del capital) en TIM Arte Contemporáneo, en la muestra bi personal “INCIDENCIAS”, junto al artista Carlos Rivera.

Yisa habló con El Mostrador sobre la relación entre arte y colonialismo económico, entre lo publicitario y lo original.

-¿Qué sería lo opuesto al arte del capital?

-Creo que aquí la respuesta puede ser confusa o, más bien no directa, ya que en sí mismo el arte capital o la cultura capital, que vendría siendo la traducción literal del proyecto del cual estamos hablando. (Das Kapital Kunst) es en sí misma una parodia que hace alusión a la producción artística y al sistema de convivencia contemporánea, que más allá de ideales ha envuelto todo, incluyendo nuestra forma de vivir y relacionarnos, por ende de hacer arte, entonces buscar un opuesto como un antónimo directo no existe como tal, ya que por una parte no puedo afirmar que el arte capital es algo, sino que en sí mismo es un concepto que debe abordarse y entenderse desde una parodia, una pregunta o un cuestionamiento.

-¿Existe circuito artístico fuera del capital?

-Esto sería decir existe un circuito artístico fuera de nuestra sociedad, asumiendo que cuando hablamos de sociedad y, desde el punto de vista que se utiliza para estos efectos, nos referimos a la cultura occidental contemporánea y por ende sí podríamos afirmar que hay arte fuera de esta, como el existente en comunidades indígenas. Pero al juntar la palabra circuito y arte nos está obligando a pensar en esta sociedad antes mencionada, ya que el circuito artístico como lo comprendemos existe dentro de la sociedad contemporánea la cual, como ya mencioné, está introducida, engullida y absorbida en su total forma por el capital. Como dice Zizek, “es más fácil pensar el fin del mundo que en el fin del capitalismo”, refiriéndose a esta misma idea.

-¿DKK viene a mostrar el avance del arte en el capital o el avance del capital en el arte?

-DKK o Das Kapital Kunst que en su traducción literal al castellano es “La cultura del capital” viene más bien, como lo mencioné anteriormente, a recalcar la absorción de nuestra forma de vida en su totalidad por el sistema económico que actualmente es el capitalismo. Hablo de nuestra forma de vida y no de la cultura o el arte, aunque esto es lo que se anuncia en el título del proyecto ya que comprendo el arte y la cultura como un reflejo directo de esta misma. Por ende para estos efectos se refiere a lo mismo.

-¿Cómo se comienza a gestar DKK?

-Das Kapital Kunst, es un proyecto que comienza a gestarse, al igual que todo mi proceso de trabajo, por una progresión y suma de investigaciones anteriores, en este caso la producción más cercana de la cual se influenció es la titulada “Proyecto Futuro” donde intervengo las vallas publicitarias con imágenes de arte romántico, yuxtapuestas con conceptos que son futuro, progreso y éxito.

Intervención realizada en Barcelona, Valencia y Santiago de Chile, idea que se basa en apropiarme del espacio físico donde se que manipula conscientemente el inconsciente del espectador difuso o más bien del transeúnte. Hablo de espectador difuso, ya que este incluye públicos con diferentes tipos de conocimiento y diferentes tiempos de observación sobre la obra misma. Esta pieza en particular reflexiona sobre el espacio de la publicidad y cómo es utilizada por la colonización publicitaria como método de dominación consciente del inconsciente colectivo.

Así, en su ejercicio opuesto comienzo a pensar y cuestionar cómo transferir esto o dicha pregunta al espacio de exhibición o cubo blanco, es ahí donde en su forma más sintética acudo a los logotipos o isotipos publicitarios de marcas transnacionales, pero, ¿cómo hacerlo? Para esta pregunta vuelvo a acudir a un proyecto anterior llamado “Geometría de identidad” basado en un pensador latinoamericanista llamado Juan Acha, quien en su ensayo “Pensar el arte desde Latinoamérica” defendía la necesidad de mirar la tradición visual latinoamericana desde sus raíces intelectuales geométricas y abstractas, o el deseo de racionalidad en el arte latinoamericano, como respuesta desde lo estético a los problemas del subdesarrollo.

Mediante esta idea, sumada a los cuestionamientos mencionados previamente en “Proyecto FUTURO” y asumiendo la pregunta sobre la identidad de una economía de mercado impuesta desde una dictadura; desarrollo una propuesta visual concreta y social contemporánea donde pensar en la idea de identidad no puedo negar el suceso actual del capital en su dominio más puro (más allá de mi sentir o pensar) el cual está reflejado a través del uso del espacio público y la colonización publicitaria de este, así que junto ambas ideas y decido transformar los logotipos e isotipos en deconstrucciones geométricas y abstractas para desde este lugar cuestionar, proponer y preguntar sobre la identidad contemporánea latinoamericana, desde un sistema capital absorbente e impuesto -no olvidemos el Plan Cóndor-, desde donde nace la idea y el juego de palabra entre “das capital” que proviene del libro “El capital” de Karl Marx, sumándolo a la palabra “Kunst” (“arte” en alemán) que lo transforma en el concepto desarrollado que es “la cultura del capital” o “el arte del capital”.

-¿Cuándo el diseño de logos comerciales se convirtió en arte?

-Creo que el diseño en sí mismo, al igual que cualquier gesto creativo, contiene la capacidad del arte en su esencia, más allá del fin que se le otorgue.

-¿Dónde te gusta ver el arte del capital desplegado? ¿Dónde no te gusta verlo?

-Si hablamos de la definición que di, arte del capital, que vendría siendo en pocas palabras la producción artística que habita en el actual sistema económico y social donde habitamos, me gusta verlo en el espacio público y los clásicos lugares de exhibición. Pero si nos referimos a la colonización publicitaria, esta debería ser controlada y manejada, pero comprendiendo la actual situación social claramente esto no sucederá.