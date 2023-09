Ministra de Defensa valora “el recambio generacional en las FFAA”

La ministra de Defensa, Maya Fernández, manifestó su confianza en las Fuerzas Armadas, en el marco de la conmemoración de los 50 años del derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, según una entrevista publicada este domingo por La Tercera.

Fernández además desempeña su cargo siendo parte de la familia de Allende, ya que es nieta del primer mandatario socialista.

“Soy ministra de Defensa porque me lo pidió el Presidente Gabriel Boric, estoy acá por su confianza más que por el simbolismo y mi propia historia. Déjeme decir, además, que estoy en paz con mi historia y eso me permite la tranquilidad de desempeñarme como ministra de Defensa. Recordemos al exministro José Antonio Gómez, él estuvo detenido. La expresidenta Michelle Bachelet… En todos ha estado el compromiso del ministro o ministra respecto de que las Fuerzas Armadas son un patrimonio de todas y todos los chilenos”, manifestó.

Asimismo, admitió que la fecha tiene una carga especial por su vinculación familiar.

“Pasan estas fechas y es imposible… Se han hecho reportajes muy buenos que tienen que ver con la historia y la memoria…, es imposible no pensar, no tener sentimientos. Creo que es lo que nos pasa a todos los seres humanos finalmente, ¿no? Que tenemos sentimientos, historias, cicatrices, pero seguimos avanzando, cumpliendo nuestro rol. Y creo que eso es importante también”.

Papel de las FFAA

Fernández además destacó el papel de las Fuerzas Armadas en el país, que definió como “muy importante”.

“Es un patrimonio de todos y todas. Y me ha tocado en este año y medio recorrer mucho, entre Arica y la Antártica, ver todos los despliegues, el personal que está a lo largo de todo Chile en distintas tareas. Y eso es muy potente. A veces no podemos ver esas cosas cuando no estamos involucrados en los temas. Y sobre todo cuando hemos tenido catástrofes, a propósito de los incendios, a propósito de las inundaciones. Ver a todo el personal de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea con un vínculo con la ciudadanía muy potente en ayudas. Y eso es muy bonito”, expresó.

“Otra cosa son los dolores, diría yo. Hay familias que tienen muchos dolores. El Golpe trajo muchos dolores. Pero lo importante de este compromiso de las Fuerzas Armadas con la democracia, con los derechos humanos… Cuando tuvimos incendios, lluvias, durante la pandemia, cuando no solamente alcaldes de derecha, sino alcaldes de izquierda dicen, ‘oye, necesitamos apoyo de las Fuerzas Armadas’, necesitamos que nos apoyen en momentos muy duros para la ciudadanía. Y eso es una realidad”.

Además insistió en que no veía “un prejuicio respecto del rol de las Fuerzas Armadas”.

“Distinto es, en el caso del estado de excepción, uno de los temas que siempre planteamos, es que es importante que para la paz esté el Estado en todas sus dimensiones, no solamente las Fuerzas Armadas. Necesitamos servicios sociales, necesitamos educación, salud, y eso es importante. Yo no llevaría el debate del estado de excepción a lo que usted dice.

Experiencia como ministra

Al ser consultada sobre su experiencia como ministra, señaló que “ha sido una gran experiencia, no solamente por las reuniones que me tocan acá, en este ministerio”.

“Ha sido muy potente estar en terreno no solamente durante el día, sino durante la noche en los despliegues. Y poder conversar. El personal que está desplegado tiene familia, tiene hijos. Me acuerdo que una vez estábamos en Los Álamos y me decían ‘estuve de aniversario de matrimonio’. Es decir, la mayoría son jóvenes, que tienen sueños, que están ahí cumpliendo una tarea. Es bueno el acercamiento, el conocer”, dijo.

“He estado en Arica, Colchane, La Araucanía, en Biobío. Estar acá permite conocer mucho más todos esos roles que no sabemos, que no solo es la defensa de la soberanía, no solo están los estados de excepción. Y creo que en ese sentido ha sido una muy buena experiencia”.

“Siempre he pensado, desde que estoy en la Comisión de Defensa, en la importancia del rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de nuestra soberanía. Otra cosa es con lo que pasó y con ciertas personas. Pero otra cosa son las instituciones”, aseguró.

Además destacó los gestos que ha habido de las Fuerzas Armadas en el último tiempo.

En ese sentido, destacó además lo ocurrido este año con la Armada, “la ida a Dawson, a propósito de lo que hace el almirante De la Maza como comandante en jefe de la Armada. Que la sala de edecanes de la Presidencia lleve el nombre del edecán Araya. Rescato mucho lo que ocurrió en Dawson. De verdad fue muy potente y no se había dado”.

Recambio generacional

Por otro lado, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, dijo que “yo separaría, desde el punto de vista de la información, lo que son las instituciones, donde vía proceso judicial han entregado toda la información que tiene que ser solicitada”.

“Otra cosa son las personas. Puede ser que exmilitares en retiro aún tengan información. Nosotros no tenemos incidencias sobre los retirados, eso es importante decirlo. Pasan a ser civiles. Y, por tanto, uno siempre espera que aquellas personas, siempre lo hemos dicho, que tienen información, que ayude a que las familias puedan saber qué pasó con sus seres queridos. Siempre hemos dicho: que se entregue”.

Sin embargo, recalcó que “se ha producido un recambio generacional en las Fuerzas Armadas. Los hombres y mujeres que hoy en día son oficiales, suboficiales, son la generación de la vuelta de la democracia. Hoy en día no tenemos oficiales activos que tuvieron un rol para el Golpe, que eran oficiales ya para el Golpe. Entonces creo que es importante también ese punto”.

Finalmente, respecto al debate por Punta Peuco, una cárcel para militares vinculados a violaciones a los derechos humanos, respondió:

“En esto fue muy claro el subsecretario de Justicia, le corresponde a Justicia. Salió hace poco ya aclarando el tema y, por tanto, no me voy a referir”.