Antonia Urrejola y suspensión de primarias opositoras en Venezuela: “Es una persecución política”

La exministra de Relaciones Exteriores fue nombrada este año como experta internacional en derechos humanos para identificar los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, y desde ese lugar analiza los alcances de las últimas elecciones regionales en este país. Resultados que -a su juicio- no se traducen directamente en una evaluación al gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que habría que diferenciar entre la realidad territorial y nacional.

Lo anterior, a propósito del llamado “voto castigo” contra la gestión del mandatario, luego de que su coalición perdiera la emblemática alcaldía de Bogotá tras el triunfo del candidato de centroderecha, Carlos Galán.

“En las últimas elecciones del 2019 hubo una suerte de ola de candidatos independientes donde se desplazó a los partidos tradicionales y a las familias tradicionales de los distintos territorios, y en esta ocasión gran parte de ellos volvieron a tener el poder territorial por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con el tema de la violencia, recordemos que Colombia es uno de los países donde mayor asesinatos hay contra líderes sociales en el mundo, no solo en la región”, señaló.

En relación a los resultados en la capital colombiana, agrega que “hay una suerte de luz roja, un llamado de atención, pero si uno mira todo lo que fue el proceso eleccionario no diría que la oposición se consolidó como tal. Sí hubo una señal de castigo a nivel regional a los distintos alcaldes y gobernadores por su gestión, y también el aumento de los partidos tradicionales que habían sido desplazados”.

“Parte de la agenda de todos los gobiernos es el cómo se posicionan frente al conflicto armado, pero el tema central en los últimos años ha sido la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Ahora el presidente Petro habla sobre la “paz total”, que es empezar a dialogar con los demás grupos armados ilegales. (…) Si le resulta o no, va a depender de la posibilidad de lograr acuerdos con la oposición y los distintos sectores políticos, y eso es parte de la agenda fundamental”, indicó.

Venezuela

Urrejola también abordó la realidad política en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara suspender todos los efectos del proceso electoral de las primarias opositoras. Comicios donde -según la Comisión Nacional de Primarias- participaron más de dos millones de personas, y que significó el triunfo de María Corina Machado con el 92,35% de los votos.

“Me parece necesario destacar lo que fue hace dos semanas atrás el acuerdo de Barbados, acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, que es la oposición organizada, bajo el alero de un conjunto de países. Y lo primero que hay que destacar, es que no solamente estaba Estados Unidos, o Noruega que ha sido garante de los diálogos en México, sino que también países como Chile, y otros que antes no estaba como Colombia y Brasil, que tienen una mayor cercanía con Venezuela. Eso hay que mirarlo con optimismo, ya que se trata de países que tienen más diálogo con Venezuela, y que de alguna manera pueden ayudar a sentar las bases para las elecciones libres y democráticas el próximo año”, afirmó.

Acuerdo empañado por el eventual no reconocimiento de las primarias opositoras, lo que también pondría en riesgo parte de los compromisos de Barbados como el levantamiento de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

“Creo que el gobierno de Maduro está preocupado por el nivel de participación y el nivel de apoyo a la candidatura de María Corina Machado, y por eso han aparecido estas denuncias de fraude e inicios de investigaciones criminales contra quienes hicieron posible estas primarias, lo que claramente es una forma de persecución política. Pero no creo que al gobierno le interese desechar el acuerdo de Barbados. (…) Se ha avanzado en la liberación de algunos presos políticos, pero ahora el tema es qué pasa con el reconocimiento a las primarias, lo que no tiene ningún sentido, no sólo jurídico, sino político”.

En ese sentido, agregó que “más allá de lo que haga el gobierno de Maduro, es importante que la Plataforma Unitaria precisamente se mantenga unida, porque el logro que tuvieron en esta primarias fue por esa unidad. (…) Yo creo que no todo está dicho y de aquí a fines de noviembre vamos a tener más claridad de cómo sigue este tema, pero yo espero que la comunidad internacional siga muy presente en miras a que Venezuela el 2024 tenga elecciones libres, democráticas y transparentes”.