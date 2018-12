ANFP expulsó de la Segunda División a Deportes Vallenar y en la región acusan “venganza”

LA ANFP comunicó este jueves al equipo Deportes Vallenar, de la segunda división, que no fue aceptada su licencia para jugar en el año 2019.

El hecho ocurre luego de los coletazos que dejó la definición entre Deportes Melipilla y el equipo de la Región de Atacama en 2017. Vallenar decidió acudir a instancias judiciales debido a que no llegó al partido contra Melipilla, que finalmente ascendió a la Primera B.

"Se cancela la licencia de clubes para el 2019 al club Deportes Vallenar", dice una misiva enviada el 27 de noviembre por el órgano de Primera Instancia de la licencia de clubes, informó La Tercera. La carta explica que el motivo de esta decisión fue haber recurrido ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, algo que de acuerdo al escrito incumple el artículo 20 del Reglamento.

Ante esto el conjunto nortino explicó que recurrió a tribunales luego que la ANFP desconociera al TAS.

El presidente del club, John Sol, señaló que "iremos por un tema de respeto. Nosotros no sacaremos la demanda a no ser que lleguemos a un acuerdo que nos convenga. ¿Qué sacó con sacar la demanda para seguir participando si igual van a intentar perjudicarme durante el próximo año. Si tengo que seguir con la demanda y no puedo participar, seguiré con la demanda. Esto es una medida de presión".

Diputada Cicardini: "Esto es venganza contra el equipo"

Desde la esfera política ya han empezado a surgir reacciones. En ese sentido, la diputada por Atacama, Daniela Cicardini, expresó a través de Twitter que "como hincha del fútbol de Atacama es una vergüenza lo de @ANFPChile contra @depvallenar solo por buscar una mínima justicia. No les bastó con despojarlos del título. Esto es venganza y ensañamiento en contra del equipo, la ciudad y sus hinchas. Impresentable!"

