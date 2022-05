Milad y efectividad del VAR: “ La línea del offside se tira con un mouse, según el pulso del árbitro”

Una particular declaración lanzó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, respecto a la efectividad del VAR, justo semanas después de lanzar la idea de reducir el uso de la ayuda asistencial en los partidos del Campeonato Nacional para abaratar costos.

"El VAR tiene muchas falencias tecnológicas. No es un aparato fidedigno en un cien por ciento en la apreciación de la gente con la objetividad. La línea del offside se tira con un mouse, según el pulso del árbitro. El sistema viene con las líneas verticales, las de colores, no viene con las que se trazan. El sistema tiene ese vacío que no trae todo el aparato completo", sostuvo Milad en conversación con Televisión Universidad de Concepción.

Con esto, el timonel pone en cuestionamiento el sistema, después de que se hayan presenciado diversas jugadas en el Campeonato Nacional, de dudosos cobros respecto a posiciones fuera de juego, donde en algunas veces se han negado goles o cobrado otros.

También, dentro de los erróneos cobros que se han visto durante esta temporada son los famosos “goles fantasmas”. Para no ir más lejos, el pasado 12 de mayo validaron un gol a Cobreloa que pegó en los palos en el duelo ante Santiago Wanderers por la Primera B.

Ante esto, MIlad sostuvo que implementará un sistema que evite este tipo de cobros. "Estamos viendo lo antes posible poner un sistema digital de señal de ingreso de la pelota, donde cuando pase la raya le vibre la pulsera al árbitro y significa que es gol", enfatizó.

Respecto a una posible implementación del VAR en la Primera B, el dirigente manifestó que “es difícil implementarlo en la Primera B, en las líneas internacionales principalmente está en la Primera División. En las liguillas finales hemos implementado el VAR para tener un soporte de transparencia".

Sin embargo, indicó que hay una propuesta de VAR automático que podría ser probado en el Ascenso. Milad indicó que se está trabajando en una "central de VAR, que no requiere de móviles y podría empezar con un plan común con la Primera B".