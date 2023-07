“Nuestra labor es fiscalizar”: el cruce entre diputada Olivera y Mayne-Nicholls por Santiago 2023

El ente, presidido por la diputada, Erika Olivera (Ind), fue realizado en la previa de los 100 días para Santiago 2023, el evento polideportivo más importante que ha organizado nuestro país. Sin embargo, la instancia no estuvo exenta de polémica, esto luego de que la exatleta le reprochará al expresidente de la ANFP su “molestia” ante los cuestionamientos por los líos económicos e irregularidades que sostenido el evento durante su organización.

Este martes 11 se llevó a cabo la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas, la que contó con la presencia del director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, quien asistía por primera vez a la instancia para dar cuenta sobre el avance de las obras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El ente, presidido por la diputada, Erika Olivera (Ind), fue realizado en la previa de los 100 días para Santiago 2023, el evento polideportivo más importante que ha organizado nuestro país.

Sin embargo, la instancia no estuvo exenta de polémica, esto luego de que la exatleta le reprochará al expresidente de la ANFP su “molestia” ante los cuestionamientos por los líos económicos e irregularidades que sostenido el evento durante su organización.

Cruce

El director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 indicó en la instancia que “en honor al tiempo y ante mi ignorancia, me habría gustado saber antes de sentarme en esta silla, como ustedes trabajan, yo no… no estoy acostumbrado a venir a las comisiones pero ya aprendí la lección. Las preguntas ya las hicieron. No tengo ningún problema en contestarle”.

Asimismo, acotó que los recursos del IND han sido desbloqueados, y que él no ha encontrado irregularidades en el personal o giros ajenos. Aunque agregó que tampoco se ha dedicado a investigar ello, ya que su misión está en sacar adelante los Juegos.

“Después de los Juegos, habrá todo el tiempo necesario para investigar todas aquellas situaciones que a alguien le parezca extraña (…)”, sostuvo Mayne-Nicholls.

Al ahondar en la inquietud de la diputada Olivera, el expresidente de la ANFP, precisó que las obras van todas en los plazos señalados. Asimismo, complementó que “toda esta información yo se la puedo dejar, diputada, para que usted la maneje y la tenga y se la distribuya a sus colegas”.

Tras estos dichos, fue el turno de la exmedallista nacional. “Yo lamento mucho la molestia que usted transmite hoy día en esta comisión. Y eso lo estoy yo… no sé si algún otro de mis colegas, pero por lo menos yo lo presiento muy fuertemente y lo lamento. Porque no se trata de hacerle perder el tiempo”, comenzó su intervención.

Asimismo, acotó que la instancia busca obtener la información que legítimamente le corresponde a todos los parlamentarios y parlamentarias. Agregó que también busca que Santiago 2023 sea una fiesta, por lo que no buscan estropear la organización.

“Nunca nos atreveríamos a limitar o entorpecer el trabajo de una autoridad, pero tampoco aceptamos que se limite nuestra labor fiscalizadora que tenemos como parlamentarios”, indicó la propia Olivera en su cuenta de Instagram.