¡Comenzaron los Panamericanos! Himno chileno se escucha por primera vez en debut del béisbol

Si bien faltan dos días para el comienzo oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, algunos deportes ya dieron el vamos a la cita deportiva. Es el caso del béisbol, ya que durante esta jornada se enfrentaron los seleccionados de Chile y México.

Debido a esto, en el Parque Cerrillos, donde se disputa la competencia, se entonaron los himnos, por lo que por primera vez se escuchó el himno nacional, el que fue entonado con emoción por los asistentes presentes.

En el video, la protagonista de la conmovedora escena es otra deportista nacional y seleccionada panamericana, Javiera López, quien representa a la selección de sóftbol. “Como seleccionada de sóftbol me emociona haber llegado a este momento donde me toca alentar a mis compañeros al punto de que no pude evitar llorar como sale en el video. El 29 nos toca a nosotras y vamos a cantar con la misma emoción”, escribió en el video publicado por la cuenta oficial de Santiago 2023.

En el ámbito deportivo, el equipo masculino perdió por 16-0 ante el combinado azteca que traía muchos jugadores profesionales en sus filas. México es una de las potencias mundiales en este deporte.

El elenco local volverá a ver acción el sábado 21, a las 15:00 horas, cuando se mida a la poderosa representación de Panamá. El lunes 23, siempre a las 15:00, se enfrentará a los dominicanos.