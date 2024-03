Ex tenista Jaime Fillol presentó su autobiografía: “Huellas en la Arcilla”

En el village del Chile Open, torneo que se está disputando actualmente en Santiago, se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Huellas en la Arcilla”, escrito por el histórico ex tenista nacional, Jaime Fillol.

El director del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello, presentó su autobiografía, que contó con el apoyo de la institución universitaria, que relata las memorias del ex deportista tanto de su trayectoria profesional como de su vida privada.

Entre sus recuerdos, el abuelo del tenista nacional Nicolás Jarry, destaca la final de la Copa Davis ante Italia en 1976, sus títulos en el circuito y anécdotas familiares son parte de algunas de esas memorias.

Fillol afirmó que “el título del libro no se refiere a mis huellas, sino a las de quienes me han apoyado durante toda mi vida. Siempre pensé que era importante escribir un libro, pero tenía un poco de pudor en un principio, por eso estoy muy agradecido con la Universidad Andrés Bello y con la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, María Gabriela Huidobro, quien me ofreció todo su apoyo para llevar a cabo esta obra”.

“Son muchos los recuerdos que atesoro en mi libro, pero para mí lo más importante fue llegar a conocerme a mí mismo porque no lo tenía muy claro. Sabía que tenía que entender para dónde iba y gracias a Dios se fueron dando con una providencia divina”, señaló el también ex capitán de Chile en Copa Davis.

Entre los asistentes, estuvo el rector de la UNAB, Julio Castro, quien destacó que casi el 30% de los medallistas en Santiago 2023 son estudiantes de la institución, lo que habla de la labor de Jaime Fillol al mando del al Instituto del Deporte y Bienestar.

Fernando González, extenista y subdirector del Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB, también destacó la labor de Fillol en el deporte nacional. “Creo que este libro es un tremendo aporte a nuestro deporte, a nuestra literatura y a nuestros valores de la vida, ya que Jaime es una persona respetada en Chile y en el extranjero tanto dentro como fuera de la cancha”, sostuvo.