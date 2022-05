Tiroteo en Buffalo: 10 muertos en un ataque investigado como un crimen de odio racial en el estado de Nueva York

El hombre le disparó a cuatro personas en el estacionamiento del supermercado y luego entró y continuó disparando, afirmó Gramaglia.

"Cuerpos por todas partes"

"Ella estaba entrando a la tienda. Y luego le disparó a otra mujer que estaba poniendo el mercado en su auto. Me agaché porque no sabía si me iba a disparar", agregó.

Gendron fue presentado en la corte posteriormente donde se declaró no culpable. Fue acusado de homicidio en primer grado, que podría condenarlo a cadena perpetua, y quedó detenido sin posibilidad de fianza.

"Había cuerpos por todas partes", le dijo a The New York Times Ken Stephens, miembro de un grupo local contra la violencia que se encontraba en el lugar.

Jennifer Tookes, que estaba comprando en la tienda con su prima cuando comenzó el tiroteo, aseguró en una entrevista con NBC News que su prima tuvo que esconderse en el congelador del supermercado hasta que cesaron los disparos.

Tookes agregó que vio tres cuerpos tirados fuera del estacionamiento cuando escapó.

"Uno estaba justo al lado de la puerta. Un hombre estaba junto a su automóvil. Y otra niña también estaba allí", detalló.

Una pesadilla

"Esta es la peor pesadilla que cualquier comunidad puede enfrentar y estamos sufriendo, estamos furiosos en este momento", dijo por su parte el alcalde de Buffalo, Byron Brown.

Agregó que el sospechoso no era de la ciudad y se cree que condujo durante varias horas para llegar al área predominantemente negra de Búfalo.

"Estamos investigando este incidente como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales", dijo en la conferencia de prensa Stephen Belongia, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Buffalo.