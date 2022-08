Fanático tocó junto a The Killers con bandera chilena a favor del Apruebo durante concierto en Canadá

Tocar con ellos e instalar en la batería de la banda estadounidense The Killers la bandera de Chile con la palabra "Apruebo" en ella, fue la hazaña de José Miguel, un joven chileno que consignó subirse al Rogers Arena de Vancouver, Canadá, cumpliendo su sueño de formar momentáneamente parte de la agrupación liderada por Brandon Flowers.

"Como fanático de The Killers y ávido observador de conciertos en vivo en Youtube, sé que durante algunos años han estado haciendo esto de 'traer a un fanático al escenario para tocar la batería'. No soy el primero y no seré el último. Así que quería darle una oportunidad", señaló el joven baterista, junto al registro compartido en redes sociales.

"Además, mi país está a punto de votar por una Nueva Constitución. Y como chileno que vive fuera del país, no hay mucho que pueda hacer excepto votar cuando tengo que hacerlo. Así que pensé que tal vez podría matar dos pájaros de un tiro. Esto podría sacar 'algo' de exposición y decir que los chilenos en el exterior también aprueban la Nueva Constitución. El Apruebo es internacional y hasta me hice una camiseta", agregó José Miguel, tras tocar la batería de Ronnie Vanucci, al ritmo de "For Reasons Unknown".

El joven chileno llevó un cartel que de un lado tenía la bandera de Chile con un gran "Apruebo" escrito y del otro lado decía "practiqué por semanas para tocar la batería contigo".

"Había más gente con letreros que querían tocar la batería e incluso el bajo, pero yo estaba justo al frente y al centro. Mostré el letrero muchas veces, solo para asegurarme de que pudieran verlo", relató José Miguel, quien solo tenía miedo de perder el ritmo.

"Gracias a todas las personas que me ayudaron y a todas las personas que me felicitaron después del show. Supongo que lo hice bien".