“Recuerdos de mi pueblo” de Norton Maza: un revolucionario en la Araucanía

Norton Maza, padre del artista homónimo, repasa sus días de juventud y militancia en su primer libro de relatos, que abarcan el periodo 1968 – 1973. “Siempre me he sentido un exiliado que habita del algún modo en la añoranza. Y este libro responde a la necesidad de compartir todo ese imaginario repleto de ficción y realidad que componen el Lautaro de mi infancia y de mi juventud. Hablo de una literatura testimonial junto a mapuches que vivían desamparados bajo lo que yo llamo la ilegalidad social que es una prolongación de la época colonial en el campo chileno. Y por otra parte está el componente político que enriquece mi experiencia a través del Movimiento de Izquierda Revolucionario Mir del que me siento orgulloso hasta el día de hoy. Vivir esa época y ser parte de sus fundadores es algo que no se olvida nunca”, dice el autor al referirse a su primer libro publicado.

