Lina Meruane sobre “Avidez”: “Son cuentos que fui escribiendo a lo largo de 30 años”

La destacada escritora Lina Meruane acaba de llegar de España donde estuvo haciendo una gira, por la publicación de Avidez, libro que reúne trece cuentos, y que será presentado en la Librería del GAM el 23 de noviembre a las 18:30.

“Son cuentos que en realidad fui escribiendo a lo largo de 30 años yo no estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo cuentos, cuando me pidieron si tenía algunos cuentos por ahí y me puse a leerlos, me di cuenta que la mayor parte de los textos que había escrito a pesar de que eran sobre temáticas distintas y encargos, tenían en común este sentimiento. Entonces cuando los leí cuando los iba leyendo dije, uy, qué raro esto que obsesión más persistente y que aunados están estos personajes en torno a la avidez y por eso saltó la palabra de inmediato”, señaló la escritora.

“Yo siempre pienso que lo que está pasando con mis personajes y esto no lo decidí, sino que sucedió así desde mi primer libro es que los cuerpos manifiestan lo que hay detrás lo que hay adentro entonces ahí se expresa el dolor la angustia, el trauma y se expresa también el deseo sexual”, agregó.

Revisa la entrevista completa a continuación: