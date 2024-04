Macarena Fernández (FA) en picada contra Pepa Errázuriz: “Es un error que insista en ser alcaldesa”

El 10 de abril se cumple el plazo para la inscripción de primarias municipales ante el Servicio Electoral (Servel) y los partidos oficialistas ya comenzaron a instalar los nombres con los que competirán para llegar al sillón de Providencia, una de las comunas que concentra la mayor atención a nivel nacional, a la espera de que la alcaldesa Evelyn Matthei oficialice su decisión de no ir a la reelección.

En conversación con El Mostrador, la carta del Frente Amplio, Macarena Fernández, se refirió a las primarias de las “fuerzas progresistas”. Si bien celebra que sean varias las alternativas que están sobre la mesa, advierte que el respaldo del PPD a la candidatura de la exalcaldesa Josefa Errázuriz no es una buena señal.

“Hay bastantes nombres, uno de ellos es el de mi colega concejala, Josefa Errázuriz, y la verdad es que considero que es un error que insista en volver a ser electa como alcaldesa en Providencia. La aprecio, (…) pero su periodo tuvo muchos problemas de gestión, donde algunos terminaron en la justicia también. Creo que no es justo que los nuevos proyectos de Providencia tengan que cargar, y debamos cargar, con esos problemas que no están del todo resueltos”, señaló.

Asimismo, agregó que el oficialismo debe llegar a una candidatura única pero que “cumpla con no haber tenido problemas de probidad, ni de malversación de fondos”, por lo que la candidatura de Errázuriz no cumpliría con los estándares en el actual contexto de crisis municipal.

“Este problema de gestión y de probidad al final manchó todo el proceso y todo el periodo que tuvo, también, fue lo que provocó su salida al final. Entonces creo que hay que buscar una candidatura que no cargue con ese peso, con ese karma”, puntualizó.

La concejala de Convergencia Social también abordó las aspiraciones de la UDI por darle continuidad a la administración de la alcaldesa Matthei, apostando por figuras como la del exministro Jaime Bellolio, o eventualmente otro nombre que se establezca como sucesor.

“En el Concejo Municipal vamos a estar muy enfocados en fiscalizar a los funcionarios, principalmente de la UDI, que están al interior del municipio, para que no utilicen los recursos municipales para hacerle campaña al próximo candidato y tampoco a la candidata presidencial. Porque vemos un modus operandi que es bastante habitual en la UDI, lo vemos en Las Condes, en Maipú y podría decir bastantes comunas más en las que utilizan estos recursos y a los funcionarios para hacer campañas. Y yo por lo menos, como concejala, y me imagino que el Concejo Municipal también en pleno, no va a estar de acuerdo con eso y vamos a estar fiscalizando de lleno para que la persona que esté de candidato de la derecha no se aproveche del municipio”, advirtió.