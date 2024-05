Sauerbaum y reforma previsional: “El Gobierno tiene que partir desde donde hoy día tiene acuerdos”

Esta semana el Gobierno ingresó suma urgencia para aprobar la idea de legislar la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo en el Senado, lo que generó sorpresa en parlamentarios de oposición, debido a que, en acuerdo con el Ejecutivo, se había establecido un cronograma que proyecta seis semanas de debate en esta instancia.

Más allá de los tiempos, lo cierto es que -si bien hay acuerdos en materias relativas al aumento de la PGU, el seguro de longevidad, entre otros temas- persisten las diferencias respecto a los llamados “nudos críticos” de la reforma, como la distribución del 6% de cotización adicional y la reorganización de la industria.

El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló que “nadie está obligado a un mal acuerdo, todos tenemos la responsabilidad de avanzar en nuestras posiciones, pero lo que no puede pasar es que el proyecto no se tramite. (…) No hay peor trámite que el que no se hace, y creo que es importante que discutamos”.

En esa línea, el parlamentario PS, Juan Santana, agregó que “lo que no puede ocurrir es que el trámite en el Senado se prolongue durante el mismo tiempo que ocurrió en la Cámara, que fueron 14 meses, eso es bastante alejado de lo que reclama la población. Lo que yo valoro de esta suma urgencia es que de una u otra manera obliga a los sectores políticos a tomar una postura sobre este tema, que se ha concentrado principalmente en la distribución de la cotización adicional del 6%, en circunstancia de que hay otros aspectos que son muy relevantes también como la reorganización de la industria”.

Respecto a la viabilidad de avanzar a pesar las diferencias, Sauerbaum indicó que “el Gobierno tiene que partir desde donde hoy día tiene acuerdos, sino simplemente se va a quedar con nada, igual como le pasó con la reforma tributaria en la Cámara de Diputados”.

“Hay elementos que el Senado tiene y que la Cámara no tuvo, y por lo tanto hay muchas más opciones de avanzar si es que hay algún tipo de buena disposición”, dijo. No obstante, insistió en que existe una diferencia de base con el Ejecutivo. “No compartimos el sistema de reparto que se quiere establecer, y si el Gobierno quiere seguir insistiendo en eso seguramente no vamos a tener acuerdo”.

Por su parte, Santana advirtió que otro de los temas estructurales de la discusión radica en la organización de la industria. “Muchas veces se habla de la libertad de elegir, en circunstancias que si uno le pregunta a un afiliado de cualquier AFP, naturalmente no tiene ninguna libertad elegir a la hora de determinar dónde se invierten sus fondos, por ejemplo. Por lo tanto, la reorganización de la industria es un elemento muy importante a resolver, toda vez que si hablamos de popularidad, tanto las isapres, como las AFP, son las instituciones con menos prestigio en nuestro país”, afirmó.