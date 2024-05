Sistema frontal: Se esperan lluvias moderadas mientras 6 mil clientes aun están sin electricidad

Un nuevo sistema frontal entrará esta tarde a la zona central del país, de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile… Si bien, se espera que sea de menor intensidad al que se registró el lunes recién pasado, la situación es compleja, pues aún se estima hay unos 6 mil clientes sin electricidad producto del sistema anterior. El pronóstico indica que para la tarde noche debieran caer las precipitaciones y dejar entre 8 y 12 milímetros de agua caída. Sin embargo, lo que preocupa es que a partir del día jueves se registrarán heladas matinales que fluctuarán entre los 0 y los menos 2 grados. En general, pese a los cortes de suministro eléctrico y algunos anegamientos, la zona central del país soportó bien las lluvias del lunes. Según Senapred, en la comuna de Puente Alto hubo dos viviendas dañadas por el agua y no hubo albergados en la región metropolitana. El incidente que mantuvo cortada la ruta 68 durante el lunes fue superado y el caudal del canal Santa Marta en Maipú fue controlado.

Hoy se retoma actividad en Puerto Coronel tras 56 días de cierre y bloqueo

Tras la mediación del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el lunes en la noche se puso fin al paro que mantenían los trabajadores del puerto de Coronel. 56 días de cierre que incluyeron un bloqueo de las instalaciones que generó millonarias pérdidas para el Puerto y para la región, según han estimado autoridades y gremios locales. El acuerdo, eso sí, incluye la conformación de una mesa de trabajo en la que se revisarán, entre otras cosas, la implementación de la política de alcohol y drogas del puerto, que fue uno de los puntos principales que produjo la paralización, y el sistema de turnos. Se informó desde la empresa que este miércoles en el primer turno, se comenzará el retorno a las actividades normales, partiendo por administración para terminar en la parte operativa del puerto. El acuerdo incluye que la mesa de diálogo operará a plenitud y que no habrá nuevos bloqueos por parte de los trabajadores a los accesos al puerto ni nada que perjudique la eficiencia y productividad en la operación.

Hoy comienza juicio oral por caso Pío Nono contra excarabinero Sebastián Zamora imputado por homicidio frustrado

A casi 4 años de los hechos, este miércoles comienza el juicio oral del denominado caso Pío Nono, en que el excarabinero Sebastián Zamora está acusado por homicidio frustrado en contra de un joven de 16 años al momento de los hechos. El 2 de octubre de 2020, mientras había protestas y manifestaciones en el puente Pío Nono, en las inmediaciones de Plaza Baquedano, Zamora está acusado de haber empujado al menor y provocar su caída desde el viaducto, dejándolo con importantes lesiones en el lecho del río Mapocho. De esta forma, tras casi cuatro años de investigación a cargo de la fiscal Ximena Chong, el ministerio público pedirá ocho años de presidio contra Zamora, quien rechazó hace pocos meses un procedimiento abreviado que le propuso la fiscalía y decidió ir a juicio para, según sus palabras, demostrar su inocencia en los hechos que se le imputan. Se espera la comparecencia de 69 testigos, la presentación de pruebas documentales y evidencia material.

Polémica por eliminación de personas en listas de espera. Ministerio anuncia que 20 mil personas serán reingresadas

Tras la polémica por la eliminación arbitraria de 350 mil personas de listas de espera del Hospital Sótero del Río, el Ministerio de Salud informó que en los próximos días se reintegrarán cerca de 20 mil personas. El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, explicó que hace algunas semanas ya estaban trabajando en la solución a este problema, y aseguró que 4 mil de las 20 mil personas que deben ser reincorporadas a la lista de espera, ya fueron atendidas. Por este caso, el Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de tráfico de influencias en estas irregularidades que también está siendo abordada en un sumario administrativo por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. El Sótero del Río ya había estado en la polémica este año cuando contraloría detecto en enero que funcionarios y sus familiares fueron atendidos y sometidos a procedimientos saltándose las listas de espera.

Fue detenido Juan Jara Quintana, excoronel de Ejército prófugo por el asesinato y secuestro de Víctor Jara

Este lunes fue detenido Juan Jara Quintana, excoronel del Ejército, que se encontraba prófugo tras ser condenado por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara y del exdirector de gendermería Litre Quiroga durante la dictadura. Jara permanecía prófugo desde que se ratificó la sentencia el pasado 23 de agosto. Una vez conocida su detención, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dio orden de ingreso en calidad de rematado al oficial en retiro del Ejército, quien era uno de los últimos prófugos por el caso.

CAE, total de la deuda, con morosos y al día, es de 11.900 millones de dólares

Según la comisión Ingresa, la deuda del CAE, que considera a morosos y quienes están al día, alcanza los 11 mil novecientos millones de dólares. Esta cifra surge cuando el gobierno está a pocos días de hacer un anuncio en torno a la condonación, del que aún se desconocen detalles. Sin embargo, se ha hablado de favorecer a quienes están al día y la condición socioeconómica. De todas formas, se ha conocido que la fórmula que maneja el gobierno para reemplazar al CAE sería una suerte de autopréstamo que deberá ser devuelto con los ingresos futuros. Desde su debut en 2006 y hasta 2023, han sido más de un millón 200 mil personas las que han solicitado el CAE y la morosidad viene subiendo sistemáticamente desde 2016, con un énfasis en los últimos años, según especialistas, impulsado por las promesas de condonación, ante lo que muchas personas decidieron no pagar.

En Lo Barnechea 5 mil órdenes de detención se despacharon por no pagar multas tras no votar en 2022

El Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea emitió más de cinco mil órdenes de detención en contra personas que no pagaron sus multas que les impuso el Juzgado de Policía Local por no votar en el plebiscito de salida de 2022. Tras esos comicios, el Servicio Electoral emitió más de 12 mil denuncias, de las que en la mitad de los casos no se presentaron descargos por lo que se sancionaron con el pago de 3 UTM. De esos, 5 mil 400 no pagaron la multa, por lo que el juzgado emitió esas órdenes de captura. Aunque la municipalidad de Lo Barnechea implementó un sistema online para evitar problemas y pagar la multa impaga, lo a tener en cuenta es que los municipios sí hacen efectiva la ley sobre votaciones, por lo que la recomendación es ir a votar o justificar de manera correcta la no asistencia.

Parlamento Venezolano veta intervención de diputado que defendió a mujeres iraníes

El Parlamento venezolano vetó la intervención del diputado Bruno Gallo, quien defendió a las mujeres iraníes en medio de un acto para expresar las condolencias por la muerte del presidente Ebrahim Raisi. El parlamentario señaló en su discurso que quería rendir un homenaje a las mujeres que no se tapan la cabeza, a las mujeres que no bajan la mirada, a las mujeres que quieren estudiar, a las mujeres que quieren ser iguales. En ese contexto, la intervención del diputado Bruno Gallo, de oposición al gobierno de Maduro, fue vetada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien pertenece al chavista Partido Socialista Unido de Venezuela, quien calificó el discurso de Gallo como grosero e inoportuno y ausente de solidaridad hacia la tragedia de Irán y agregó que la junta directiva de la corporación “se reserva sanciones correspondientes a los derechos de palabra del citado diputado”.