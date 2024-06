Gobierno adelanta el pago de bono para personas damnificadas por el sistema frontal

“Yo me había comprometido a hacer el primer pago el día miércoles. El presidente la República me ha pedido que no sea el miércoles, que sea el martes”, afirmó Manuel Monsalve, tras concluir una nueva reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve anunció que el Gobierno adelantará para el martes el pago de las ayudas a las personas damnificadas por el sistema frontal que afectó esta semana al país. “Yo me había comprometido a hacer el primer pago el día miércoles. El presidente la República me ha pedido que no sea el miércoles, que sea el martes”, afirmó el secretario de Estado, tras concluir una nueva reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). También te puede interesar: Bono de Recuperación por lluvias: revisa quiénes pueden recibirlo y cuál es el monto Según información del Gobierno, más de 11 mil personas resultaron damnificadas por las lluvias, 10 mil de ellas se encuentran en la región del Bío Bío. Monsalve aseguró que “hay más de 50 personas aplicando la ficha FIBE” en Curanilahue, la comuna más afectada por la catástrofe. Sin embargo, aclaró que “este pago del bono de recuperación no es solo para Curanilahue, es para toda la región del Bío Bío y para las familias que han sido afectadas en todos las regiones de Chile”. Según explicó, los montos del bono de recuperación se asignarán “de acuerdo la afectación de la vivienda”. En el caso de una “afectación menor, va a implicar un depósito en la CuentaRut de un beneficio de 25 UF, que son cerca de 900 mil pesos; si la afectación es moderada, de 50 UF, que es un monto de 1 millón 800 mil pesos”, detalló Monsalve.