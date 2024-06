Presidente Gabriel Boric sobre Vladimir Putin: “No me gusta en lo personal”

El Presidente Gabriel Boric realizó una intervención hoy en el plenario de la Cumbre para la Paz en Ucrania, que se realiza en Suiza, ocasión en la cual hizo presente que solo el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional pueden garantizar la paz en lugares como Ucrania y Gaza.

Para justificar la participación de Chile en la cumbre, dijo en inglés que “No es porque no nos guste Putin, quien no me gusta en lo personal, o porque tengamos simpatía por el señor Zelenski” agregando que como un pequeño país en el sur del mundo, con nuestros 20 millones de habitantes, somos conscientes de que solo el respeto a la ley internacional y a los derechos humanos puede garantizar la paz”.

En ese sentido aseguró que “tener un mismo estándar en materia de derechos humanos, en integridad territorial es la clave para sostener posiciones que den sentido al mundo”.

“Estamos ante una clara invasión territorial, la de Rusia y Ucrania, como también lo vivimos con los ataques que se están viviendo en Gaza por parte del ejército de Israel”, expresó Boric a EFE poco antes de entrar al Hotel Bürgenstock, escenario de la cumbre de paz.

El Presidente insistió en que el conflicto no es una cuestión de bloques ideológicos, sino de preservar el sistema internacional que ha servido para regir las relaciones internacionales en las últimas décadas.

Boric, que se ha reunido en varias ocasiones con el presidente de Ucrania vía conferencia y que lo hizo ayer, dijo que la misma lógica “se aplica al conflicto en Gaza”.

Antes de subir al estrado, Boric ya adelantó las grandes líneas de su discurso al asegurar que “tengo la profunda convicción de que es el respeto al derecho internacional le que va a permitir construir paz entre los pueblos, justicia y equidad y entre los pueblos”

En este sentido, recalcó que “estamos ante una clara violación del derecho internacional con la invasión de Rusia y Ucrania, como también la estamos con los ataques que están viviendo hoy día en Gaza por parte del ejército de Israel”.

“Creemos que tener un mismo estándar en materia de derechos humanos, de integridad territorial, es la clave para poder sostener posiciones que le hagan sentido al mundo”, subrayó.

Boric y Zelensky se reunieron minutos antes para estudiar los pasos a dar tras la cumbre de este sábado, además de la colaboración bilateral.

La conversación versó “principalmente de derecho internacional y del respeto por la integridad territorial”, explicaron fuentes de la delegación chilena.

Discurso del presidente Boric en la Cumbre (en inglés):